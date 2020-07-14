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Площадь пожара на складе в Самаре уменьшилась
Спасатели продолжают тушить пожар на складе в Самаре на площади 650 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:16
самара
происшествия
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РИА Новости
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Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
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видео, самара, происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре уменьшилась
САМАРА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на складе в Самаре на площади 650 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
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Площадь пожара на складе в Самаре уменьшилась

20:16 14.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в Самаре
Пожар в Самаре
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
САМАРА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на складе в Самаре на площади 650 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
"Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара, общая площадь отдельными очагами составляет 650 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник, 13 июля. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. Вечером возгорание было локализовано на площади 10 тысяч квадратных метров. Утром вторника площадь пожара сократилась до двух тысяч "квадратов". По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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СамараПроисшествия
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