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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574355848.html
Число случаев COVID-19 на Гаити превысило 6,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Гаити превысило 6,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и населения страны. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, гаити, в мире

Число случаев COVID-19 на Гаити превысило 6,7 тысячи

20:13 14.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Гаити превысило 6,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения и населения страны.
По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования составляет 6727. Число активных случаев заражения - 3664. Выздоровели 2924 человека, количество летальных исходов достигло 139.
Наибольшее число случаев заражения COVID-19 было выявлено в Западном департаменте (4973), в департаменте Артибонит (353) и в Центральном департаменте (300).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГаитиВ мире
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