ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 138, до 44 968, количество выявленных заболевших увеличилось на 398 - до 291 373, говорится в переданном во вторник в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 11 (самый низкий показатель с марта), заболевших – 530. Сегодняшний скачок в числе умерших связан с тем, что в выходные показатели обычно ниже, потому что система оповещения не работает в полную силу: неучтенные данные приплюсовываются к статистике следующих дней недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.