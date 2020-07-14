Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 138

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 11 (самый низкий показатель с марта), заболевших – 530. Сегодняшний скачок в числе умерших связан с тем, что в выходные показатели обычно ниже, потому что система оповещения не работает в полную силу: неучтенные данные приплюсовываются к статистике следующих дней недели.