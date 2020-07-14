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Минск и Москва подписали документы по БелАЭС и оплате поставок нефти
Белоруссия и Россия подписали три международных документа, два из которых касаются изменении условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:06
роман головченко
белорусская аэс
михаил мишустин
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минск
белоруссия
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353
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роман головченко, белорусская аэс, михаил мишустин, москва, минск, белоруссия, экономика

Минск и Москва подписали документы по БелАЭС и оплате поставок нефти

20:06 14.07.2020
636
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали три международных документа, два из которых касаются изменении условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один регулирует условия поставок Минску российской нефти, заявил во вторник белорусский премьер Роман Головченко.
"Да, мы сегодня подписали три международных документа. В принципе, до последнего дня было не очень понятно точное количество, на которое мы выйдем. Но, тем не менее, задача максимум выполнена. Сегодня подписаны… два протокола к межправительственному соглашению о сооружении атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности, нефти в республику Беларусь", - заявил Головченко в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Видеозапись заявления Головченко разместила в Facebook пресс-служба Совмина.
По словам белорусского премьера, все эти соглашения соответствуют интересам Белоруссии, являются для нее "очень выгодными". "Могу сказать, что только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов, это российское решение, которое очень выгодно нашей стране", - заявил Головченко.
Отвечая на уточняющий вопрос о поставках российской нефти Минску, премьер отметил, что "этот вопрос относится больше к коммерческим". По его словам, речь идет о "техническом соглашении, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей" в Белоруссию.
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Головченко и Мишустин 26 июня провели телефонный разговор, во время которого, по данным пресс-службы белорусского правительства, отметили положительную динамику реализации раннее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС. Было отмечено, что все необходимые решения приняты и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры. В середине мая замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС и понимание с российской стороны есть, а документы пока проходят согласование.
Ранее правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства АЭС. Согласно проекту протокола, предполагается продление периода использования кредита на два года - до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.
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Роман ГоловченкоБелорусская АЭСМихаил МишустинМоскваМинскБелоруссияЭкономика
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