В Челябинске загорелся ангар с древесиной

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Кожзаводской, дом 10а/1 поступило в 17.32 (мск),

"По предварительной информации, пострадавших нет. В 18.36 (мск) пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.