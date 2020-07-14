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В Челябинске загорелся ангар с древесиной
Пожар разгорелся в ангаре с древесиной и на рядом стоящих зданиях в Челябинске, его площадь составила 1500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия

В Челябинске загорелся ангар с древесиной

20:05 14.07.2020
156
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краюСотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении
Сотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар разгорелся в ангаре с древесиной и на рядом стоящих зданиях в Челябинске, его площадь составила 1500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Кожзаводской, дом 10а/1 поступило в 17.32 (мск),
"По предварительной информации, пострадавших нет. В 18.36 (мск) пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
В ликвидации принимают участие 54 человека и 16 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
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