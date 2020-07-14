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https://ria.ru/20200714/1574355246.html
В Индонезии 54 журналиста почти одновременно заразились коронавирусом
Более 50 журналистов государственной радиостанции Индонезии в городе Сурабая в Восточной Яве в течение короткого периода времени заразились коронавирусной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:03
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коронавирус covid-19, коронавирусы, индонезия, в мире

В Индонезии 54 журналиста почти одновременно заразились коронавирусом

20:03 14.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Более 50 журналистов государственной радиостанции Индонезии в городе Сурабая в Восточной Яве в течение короткого периода времени заразились коронавирусной инфекцией, трое работников радиостанции скончались, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на общественную организацию Альянс независимых журналистов Индонезии (АНЖ).
По информации газеты, 54 журналиста оказались инфицированными коронавирусом: заражения обнаружились в ходе серии из трех тестов, проведенных по решению руководства сурабайского отделения Radio Republik Indonesia в конце июня – июле текущего года. Последний, третий тест был проведен в понедельник, 13 июля. В течение последнего месяца трое журналистов, прошедших первый и второй тесты, скончались от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.
Из числа журналистов, чьи тесты показали положительный результат в понедельник, двое госпитализированы, сообщает издание.
Вспышка инфекции среди журналистов вызвана тем, что местные политики и крупные бизнесмены часто проводят пресс-конференции без соблюдения мер эпидемиологической безопасности, а руководство редакций, вместо того, чтобы запретить журналистам посещать такие мероприятия, побуждает их к этому, считают в АНЖ.
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Некоторые предприниматели устраивают мероприятия с участием прессы, в которых нет необходимости – например, приглашают одновременно большое количество журналистов на организованные ими благотворительные мероприятия, связанные с массовой раздачей гуманитарной помощи пострадавшим от COVID-19, сказал газете представитель журналистской организации.
С последних дней мая Восточная Ява стала новым центром распространения коронавирусной инфекции в Индонезии. За полтора месяца в этом регионе заразились коронавирусом почти 17 тысяч человек, чуть меньше половины из них живут и работают в Сурабае, напоминает издание.
Всего в Индонезии с начала пандемии заболели 78 572 человека, скончались 3 710 человек, выздоровели 37 636 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИндонезияВ мире
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