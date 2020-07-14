В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 319

"В Азербайджане выявлены еще 543 случая заражения коронавирусом, 510 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 25 113 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 16 150 человек вылечились, 319 скончались, 8644 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.