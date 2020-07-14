https://ria.ru/20200714/1574355148.html
В США 27 июля начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19
Американская биотехнологическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа 27 июля, сообщает телеканал CNBC со... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:56
2020-07-14T19:56
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сша, в мире
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Американская биотехнологическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа 27 июля, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на базу данных правительства США
.
В испытаниях будут участвовать около 30 тысяч добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма, через 29 дней инъекция будет повторена. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.
Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях. Неделю назад агентство Рейтер сообщало, что в отношениях между компанией и правительственными учеными возникла напряженность.
Три источника, знакомых с проектом вакцины, рассказали агентству, что Moderna, которая еще не производила одобренную вакцину и не проводила крупные испытания, повздорила с правительственными учеными, не направила вовремя протоколы проведения испытаний и отвергла советы экспертов по проведению исследования. Это привело к задержке испытания вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.