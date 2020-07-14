Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574355148.html
В США 27 июля начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19
Американская биотехнологическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа 27 июля, сообщает телеканал CNBC со... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200714/1574344657.html
https://ria.ru/20200626/1573537784.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сша, в мире

В США 27 июля начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

19:56 14.07.2020
410
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа 27 июля, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на базу данных правительства США.
В испытаниях будут участвовать около 30 тысяч добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма, через 29 дней инъекция будет повторена. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 16:47
Канадская Medocago тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе
Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях. Неделю назад агентство Рейтер сообщало, что в отношениях между компанией и правительственными учеными возникла напряженность.
Три источника, знакомых с проектом вакцины, рассказали агентству, что Moderna, которая еще не производила одобренную вакцину и не проводила крупные испытания, повздорила с правительственными учеными, не направила вовремя протоколы проведения испытаний и отвергла советы экспертов по проведению исследования. Это привело к задержке испытания вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса
26 июня, 20:06Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса
510012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 319
Продавщица в винно-водочном магазине в Красноярске
Сбербанк зафиксировал снижение трат россиян на алкоголь
Вакцина от коронавируса
Минздрав получил запрос "Вектора" на испытания вакцины от COVID-19
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Индонезии 54 журналиста почти одновременно заразились коронавирусом
Богдана Осипова
Осужденная в США Осипова попросила отправить ее под домашний арест
Ситуация в зоне карабахского конфликта
В Баку заявили об уничтожении пункта управления армянского дивизиона
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Алжире число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 138
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган назвал изменение статуса Айя-Софии исправлением ошибки
Ассиметричный вантовый мост Сери Вавасан в Путраджае
В Малайзию могут полететь чартеры из России
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Число случаев COVID-19 на Гаити превысило 6,7 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
Лента новостейМолния