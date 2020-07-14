В США 27 июля начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа 27 июля, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на базу данных правительства Американская биотехнологическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса нового типа 27 июля, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на базу данных правительства США

В испытаниях будут участвовать около 30 тысяч добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма, через 29 дней инъекция будет повторена. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.

Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях. Неделю назад агентство Рейтер сообщало, что в отношениях между компанией и правительственными учеными возникла напряженность.

Три источника, знакомых с проектом вакцины, рассказали агентству, что Moderna, которая еще не производила одобренную вакцину и не проводила крупные испытания, повздорила с правительственными учеными, не направила вовремя протоколы проведения испытаний и отвергла советы экспертов по проведению исследования. Это привело к задержке испытания вакцины.