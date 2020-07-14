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В Алжире число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:52
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), в мире

В Алжире число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч

19:52 14.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно заявлению министерства, за минувшие сутки в стране выявлены рекордные 527 новых случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Алжире достигло 20 216, выздоровели 14 295 человек, скончались 1 028.
На прошлой неделе алжирские власти запретили передвижение между 29 из 48 провинций страны в связи с наблюдающимся приростом числа зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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