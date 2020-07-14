В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека

По предварительным данным, днем во вторник в селе Никольское 52-летний местный житель спустился по лестнице для очистки выгребной ямы во дворе соседа, но ему стало плохо, это увидела 50-летняя жена хозяина дома, которая позвала мужа, но вместе с ним на помощь прибежал его 42-летний брат.

"Женщина и 42-летний мужчина спустились в яму, а хозяин жилища остался на поверхности. Совместно они попытались вытянуть пострадавшего из ямы. Однако 42-летний мужчина и женщина тоже почувствовали себя плохо и потеряли сознание", - говорится в сообщении. Уточняется, что прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть спустившихся в яму людей. Причина смерти всех троих пока выясняется.