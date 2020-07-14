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В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Следователи в Духовницком районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели трех человек во время очистки выгребной ямы, сообщило областное... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:41
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека

19:41 14.07.2020
1805
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Следователи в Духовницком районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели трех человек во время очистки выгребной ямы, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем во вторник в селе Никольское 52-летний местный житель спустился по лестнице для очистки выгребной ямы во дворе соседа, но ему стало плохо, это увидела 50-летняя жена хозяина дома, которая позвала мужа, но вместе с ним на помощь прибежал его 42-летний брат.
"Женщина и 42-летний мужчина спустились в яму, а хозяин жилища остался на поверхности. Совместно они попытались вытянуть пострадавшего из ямы. Однако 42-летний мужчина и женщина тоже почувствовали себя плохо и потеряли сознание", - говорится в сообщении. Уточняется, что прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть спустившихся в яму людей. Причина смерти всех троих пока выясняется.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
3 июня, 20:44
В Самарской области во время работ в канализации погибли три человека
3533048
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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