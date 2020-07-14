https://ria.ru/20200714/1574354425.html
Сбербанк зафиксировал снижение трат россиян на алкоголь
Траты россиян в винных магазинах на неделе с 6 по 12 июля впервые с начала пандемии коронавируса снизились - на 2,2% относительно показателя прошлого года,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:56
2020-07-14T21:46
россия
сбербанк россии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Траты россиян в винных магазинах на неделе с 6 по 12 июля впервые с начала пандемии коронавируса снизились - на 2,2% относительно показателя прошлого года, говорится в исследовании Сбербанка
.
"Траты в винных магазинах впервые за все время пандемии вышли в минус - на 2,2% относительно прошлого года", - сказано в исследовании
.
Отмечается, что все предыдущие 17 недель эта категория была в "зеленой" зоне: в апреле рост трат в этой категории составил 18,5%, в мае - 21,9%, в июне - 9,6%. При этом за 29 июня - 5 июля расходы россиян на алкоголь выросли на 0,7%.
Также на прошлой неделе перешли к снижению расходы россиян на лекарства и медицинские товары - они упали на 5,4% против роста в 1,5% неделей ранее. Сократились траты у автодилеров - на 9,3% против роста в 3,3% неделей ранее, а также на домашних животных - на 2,4% против роста в 5,3% на неделе с 29 июня по 5 июля.