Сбербанк зафиксировал снижение трат россиян на алкоголь

Отмечается, что все предыдущие 17 недель эта категория была в "зеленой" зоне: в апреле рост трат в этой категории составил 18,5%, в мае - 21,9%, в июне - 9,6%. При этом за 29 июня - 5 июля расходы россиян на алкоголь выросли на 0,7%.

Также на прошлой неделе перешли к снижению расходы россиян на лекарства и медицинские товары - они упали на 5,4% против роста в 1,5% неделей ранее. Сократились траты у автодилеров - на 9,3% против роста в 3,3% неделей ранее, а также на домашних животных - на 2,4% против роста в 5,3% на неделе с 29 июня по 5 июля.