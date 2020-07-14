Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки", — сказал Головченко.

Премьер Белоруссии отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и "просят подождать официального решения".

Мезенцев подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Соседи Белоруссии, включая Россию, вводили ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Россия остановила свободное пересечение границы с 16 марта.

Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, так как борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19 , действует двухнедельный карантин.