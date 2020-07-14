https://ria.ru/20200714/1574354400.html
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение
Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:39
2020-07-14T21:02
россия
белоруссия
в мире
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Сергей Норд
Ну всё, значит встречаем польские яблоки и ковидных заробитчан..
115
Егор Панкратов
Пойдёт поток нелегальных грузов и людей. Надо не открывать с ними сообщение а ужесточать прохождение границы с их территории.
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россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки", — сказал Головченко.
Премьер Белоруссии отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и "просят подождать официального решения".
Ранее посол в Минске Дмитрий Мезенцев
говорил, что границы между странами откроют летом. В свою очередь, белорусский посол Владимир Семашко
говорил о конце июля — начале августа.
Мезенцев подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор.
Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Соседи Белоруссии, включая Россию, вводили ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Россия остановила свободное пересечение границы с 16 марта.
Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, так как борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19
, действует двухнедельный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.