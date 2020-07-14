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Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение
Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:02
россия
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574333527.html
https://ria.ru/20200713/1574276847.html
Ну всё, значит встречаем польские яблоки и ковидных заробитчан..
115
Пойдёт поток нелегальных грузов и людей. Надо не открывать с ними сообщение а ужесточать прохождение границы с их территории.
98
12
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568793644_0:0:3084:1735_1400x0_80_0_0_8b4253b1811fda8d8651db2d43030a88.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

19:39 14.07.2020 (обновлено: 21:02 14.07.2020)
42970
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки", — сказал Головченко.
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Премьер Белоруссии отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и "просят подождать официального решения".
Ранее посол в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что границы между странами откроют летом. В свою очередь, белорусский посол Владимир Семашко говорил о конце июля — начале августа.
Мезенцев подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор.
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Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Соседи Белоруссии, включая Россию, вводили ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Россия остановила свободное пересечение границы с 16 марта.
Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, так как борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует двухнедельный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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162566138
Обсудить 12
РоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну всё, значит встречаем польские яблоки и ковидных заробитчан..
14 июля, 20:19
Сергей Норд
191006134
Пойдёт поток нелегальных грузов и людей. Надо не открывать с ними сообщение а ужесточать прохождение границы с их территории.
14 июля, 20:42
Егор Панкратов
46401641
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