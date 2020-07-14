Совбез ООН начал поэтапный переход на очное проведение заседаний

Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США . В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч. С марта из-за угрозы коронавируса в городе все заседания СБ ООН проводились в формате видеоконференции. Во вторник прошло первое заседание в очном формате за прошедшие несколько месяцев.

"Это первое очное заседание СБ ООН с 12 марта. Виртуальные заседания не могут заместить живую дипломатию", - сказал Хойсген.

"В свете последних событий, касающихся сдерживания с COVID-19, СБ ООН решил начать поэтапный переход на очные заседания в штаб-квартире ООН, конечно, при обеспечении всех необходимых мер предосторожности", - подчеркнул он, добавив, что безопасность людей остается приоритетом.

Оставшиеся заседания СБ ООН на этой неделе пока планируется провести в удаленном формате – по видеосвязи.

Ожидается, что 20 июля штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия – в здании смогут находиться до 400 человек. Всего ожидаются четыре этапа запуска работы штаб-квартиры.