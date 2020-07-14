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Совбез ООН начал поэтапный переход на очное проведение заседаний
СБ ООН начал поэтапный переход на проведение очных заседаний на фоне улучшающейся в Нью-Йорке ситуации с коронавирусом, заявил журналистам председательствующий... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, совет безопасности оон, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), оон, сша, в мире

Совбез ООН начал поэтапный переход на очное проведение заседаний

19:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 14 июл – РИА Новости. СБ ООН начал поэтапный переход на проведение очных заседаний на фоне улучшающейся в Нью-Йорке ситуации с коронавирусом, заявил журналистам председательствующий в Совете постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген
Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч. С марта из-за угрозы коронавируса в городе все заседания СБ ООН проводились в формате видеоконференции. Во вторник прошло первое заседание в очном формате за прошедшие несколько месяцев.
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"Это первое очное заседание СБ ООН с 12 марта. Виртуальные заседания не могут заместить живую дипломатию", - сказал Хойсген.
"В свете последних событий, касающихся сдерживания с COVID-19, СБ ООН решил начать поэтапный переход на очные заседания в штаб-квартире ООН, конечно, при обеспечении всех необходимых мер предосторожности", - подчеркнул он, добавив, что безопасность людей остается приоритетом.
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Оставшиеся заседания СБ ООН на этой неделе пока планируется провести в удаленном формате – по видеосвязи.
Ожидается, что 20 июля штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия – в здании смогут находиться до 400 человек. Всего ожидаются четыре этапа запуска работы штаб-квартиры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Совет Безопасности ООННью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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