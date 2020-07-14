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Космическая обсерватория ГАММА-400
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Часть японской ракеты взорвалась на орбите, сообщили в США
Часть японской ракеты-носителя H-2A, запущенной в космос в 2018 году, взорвалась на орбите, образовалось 53 обломка, сообщает 18-я эскадрилья контроля... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:35
хочу стать космонавтом
ввс сша
космос - риа наука
япония
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ввс сша, космос - риа наука, япония

Часть японской ракеты взорвалась на орбите, сообщили в США

19:35 14.07.2020
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© Фото : NRAO/AUI/NSF43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
© Фото : NRAO/AUI/NSF
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Часть японской ракеты-носителя H-2A, запущенной в космос в 2018 году, взорвалась на орбите, образовалось 53 обломка, сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
"Отслеживается 53 ассоциированных фрагмента, нет признаков столкновения", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте воинской части.
Сообщается, что взрыв произошел в воскресенье.
По данным специализированного сайта ВВС США space-track.org, сама ракета была запущена 29 октября 2018 года. Ракета успешно вывела на орбиту ряд японских и иностранных спутников. Взорвавшаяся часть, а это может быть верхняя ступень ракеты, находится на орбите с высотой 592-614 километров.
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055955
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Хочу стать космонавтомВВС СШАКосмос - РИА НаукаЯпония
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