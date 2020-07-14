https://ria.ru/20200714/1574354242.html
Часть японской ракеты взорвалась на орбите, сообщили в США
Часть японской ракеты-носителя H-2A, запущенной в космос в 2018 году, взорвалась на орбите, образовалось 53 обломка, сообщает 18-я эскадрилья контроля... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:35
2020-07-14T19:35
хочу стать космонавтом
ввс сша
космос - риа наука
япония
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https://ria.ru/20200710/1574152192.html
1
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/95671/12/956711210_0:180:1920:1260_1400x0_80_0_0_3533a167eafafc97dee18071d98e0b6a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс сша, космос - риа наука, япония