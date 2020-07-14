https://ria.ru/20200714/1574354155.html
В России сравнили зарплаты мужчин и женщин
Российские мужчины зарабатывают почти на 30% больше, чем женщины, следует из добровольного национального обзора достижения РФ целей устойчивого развития ООН. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:32
2020-07-14T19:32
россия
максим решетников
здоровье - общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оон
общество
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, здоровье - общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Российские мужчины зарабатывают почти на 30% больше, чем женщины, следует из добровольного национального обзора достижения РФ целей устойчивого развития ООН
.
Во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников
в рамках онлайн-трансляции Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН презентовал данный обзор. В документе отражены достижения России в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям, в том числе по проблеме гендерного равенства.
"Что касается гендерного равенства, отмечу, что в нашей стране это реально действующая норма. Уровень безработицы в 2019 году для женщин был ниже, чем для мужчин. Но, как и во всем мире, перед нами стоит задача сокращения разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами", - сказал Решетников.
Как следует из документа, в 2019 году отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составило 72,1%.
По словам Решетникова, в России с 2017 года реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин, направленная в том числе на сокращение разрыва в оплате труда мужчин и женщин, сокращение числа случаев насилия в отношении женщин, увеличение числа женщин на руководящих постах субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как отмечается в обзоре, уровень безработицы среди женщин в 2019 году составил 4,4% против 4,8% у мужчин.