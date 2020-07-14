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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574353807.html
В Малайзии заявили, что все последние случаи COVID-19 в стране "ввозные"
В Малайзии выросло число заразившихся коронавирусом граждан, недавно вернувшихся на родину из ряда стран, в том числе из РФ, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:27
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, малайзия, в мире

В Малайзии заявили, что все последние случаи COVID-19 в стране "ввозные"

19:27 14.07.2020
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. В Малайзии выросло число заразившихся коронавирусом граждан, недавно вернувшихся на родину из ряда стран, в том числе из РФ, сообщил генеральный директор департамента общественного здоровья министерства здравоохранения Малайзии Нур Нишам Абдулла, которого цитирует интернет-версия газеты The Star.
Нур Нишам Абдулла сообщил, что в Малайзии во вторник не зарегистрировано новых случаев заражения внутри страны, однако зарегистрированы случаи заражения у граждан, вернувшихся из-за границы, в том числе из России.
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По его словам, из 22 человек, вернувшихся из российского Новгорода за последние недели, пятеро, включая пациента, прибывшего в страну 13 июля, оказались инфицированы коронавирусом. Еще 17 человек и их родственники находятся под наблюдением, сказал гендиректор департамента.
Он также сообщил журналистам, что во вторник в Малайзии были зарегистрированы четыре случая заражения, все "ввозные" - среди пациентов три гражданина Малайзии и один иностранец. Новых смертей от коронавирусной инфекции в стране не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Малайзии коронавирусной инфекцией заболели 8 729 человек, скончались 122 человека, выздоровели 8 524 человека.
"В настоящее время в больницах проходят лечение 83 человека, из них в реанимационных отделениях – шесть человек, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ", - сказал Нур Нишам Абдулла.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМалайзияВ мире
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