https://ria.ru/20200714/1574353807.html
В Малайзии заявили, что все последние случаи COVID-19 в стране "ввозные"
В Малайзии выросло число заразившихся коронавирусом граждан, недавно вернувшихся на родину из ряда стран, в том числе из РФ, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:27
2020-07-14T19:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
малайзия
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, малайзия, в мире
БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости.
В Малайзии
выросло число заразившихся коронавирусом граждан, недавно вернувшихся на родину из ряда стран, в том числе из РФ, сообщил генеральный директор департамента общественного здоровья министерства здравоохранения Малайзии Нур Нишам Абдулла, которого цитирует интернет-версия газеты The Star
.
Нур Нишам Абдулла сообщил, что в Малайзии во вторник не зарегистрировано новых случаев заражения внутри страны, однако зарегистрированы случаи заражения у граждан, вернувшихся из-за границы, в том числе из России.
По его словам, из 22 человек, вернувшихся из российского Новгорода за последние недели, пятеро, включая пациента, прибывшего в страну 13 июля, оказались инфицированы коронавирусом. Еще 17 человек и их родственники находятся под наблюдением, сказал гендиректор департамента.
Он также сообщил журналистам, что во вторник в Малайзии были зарегистрированы четыре случая заражения, все "ввозные" - среди пациентов три гражданина Малайзии и один иностранец. Новых смертей от коронавирусной инфекции в стране не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Малайзии коронавирусной инфекцией заболели 8 729 человек, скончались 122 человека, выздоровели 8 524 человека.
"В настоящее время в больницах проходят лечение 83 человека, из них в реанимационных отделениях – шесть человек, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ", - сказал Нур Нишам Абдулла.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.