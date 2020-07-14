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Мальдивы откроются для туристов с 15 июля
Мальдивы открывают расположенные на необитаемых островах туристические курорты, отели и жилые дома с 15 июля, при этом по приезде туристов ждет проверка... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-15T01:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, майя ломидзе, новости - туризм, мальдивы, в мире

Мальдивы откроются для туристов с 15 июля

19:18 14.07.2020 (обновлено: 01:56 15.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМальдивы
Мальдивы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мальдивы. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Мальдивы открывают расположенные на необитаемых островах туристические курорты, отели и жилые дома с 15 июля, при этом по приезде туристов ждет проверка температуры, говорится в сообщении министерства туризма страны.
Ранее во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что восемь стран, в том числе Мальдивы, официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях.
"Туристам, направляющимся на Мальдивы, будет предоставлена 30-дневная туристическая виза, и они не будут подвергнуты карантинным мерам по прибытии. Тем не менее они обязаны представить результаты медицинских тестов, а путешественники, имеющие симптомы COVID-19, будут подвергнуты ПЦР-тесту за свой счет", - отмечается в сообщении.
Как отмечается в рекомендациях министерства, "если симптомы заболевания показывает один турист в группе путешественников, должна быть проверена вся группа". Также решение о проведении выборочных ПЦР-тестов туристов могут принять органы здравоохранения, и такие тесты будут оплачиваться правительством Мальдив.
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Также туристам во время пребывания на островах рекомендуется носить маски, а сотрудникам аэропортов и туристической сферы – носить средства защиты и поддерживать социальную дистанцию не менее одного метра. Всем прибывающим на Мальдивы туристам рекомендовано установить приложении Trace Ekee для отслеживания контактов c возможными заразившимися. В случае если во время отдыха у туриста обнаружат коронавирус, он будет изолирован в своем номере.
Отмечается, что с 15 июля для бронирования открыты курорты, отели и жилые дома, расположенные на необитаемых островах, а отели и гостевые дома, расположенные на обитаемых островах, будут открыты для бронирования с 1 августа 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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