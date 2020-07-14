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Распространение нового коронавируса
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В Греции выявили 58 новых случаев коронавируса за сутки
В Греции за минувшие сутки выявлены 58 новых случаев инфицирования коронавирусом, 28 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:09
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции выявили 58 новых случаев коронавируса за сутки

19:09 14.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 14 июл – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 58 новых случаев инфицирования коронавирусом, 28 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.
Накануне в Греции обнаружили 24 новых случая инфицирования, четыре из них были у туристов.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.
За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3883.
В связи с ростом случаев инфицирования власти Греции ужесточили контроль за соблюдением санитарных требований по всей стране и на контрольно-пропускных пунктах на границе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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