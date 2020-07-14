В Греции выявили 58 новых случаев коронавируса за сутки

АФИНЫ, 14 июл – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 58 новых случаев инфицирования коронавирусом , 28 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.

Накануне в Греции обнаружили 24 новых случая инфицирования, четыре из них были у туристов.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3883.

В связи с ростом случаев инфицирования власти Греции ужесточили контроль за соблюдением санитарных требований по всей стране и на контрольно-пропускных пунктах на границе.