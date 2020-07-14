В Саратовской области во время сильного ветра пострадали четыре человека

САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась четверым жителям Медицинская помощь потребовалась четверым жителям Балаковского района Саратовской области , где во вторник в результате сильного ветра было повалено более 70 деревьев, повреждены линии электроснабжения, газовые трубы, десятки автомобилей, кровли на зданиях социально значимых объектов, сообщила районная администрация.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что во вторник из-за дождя, грозы и сильного ветра происходили отключения в электрических сетях 10-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ в Балаковском районе Саратовской области, что привело отключению света в домах около 71 тысячи жителей Балаково . К 17.24 мск аварийно-восстановительные работы на энергосетях были завершены.

"Выявлено… более 70 поваленных деревьев - в основном тополя высотой более 15 метров. На устранении последствий работают восемь бригад МБУ "Балавтодор" и МБСПУ "Комбинат благоустройства". Предприятия переведены в круглосуточный режим работы. По данным медиков, за медицинской помощью обратились четыре человека - легкая форма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо электросетей, в городе и районе повреждены четыре газовых трубы, десятки автомобилей, кровли на зданиях социально значимых объектов.

"На данное время силами МБУ "Балавтодор" и МБСПУ "Комбинат благоустройства" расчищены все основные дороги и подъездный пути. С автодорог города убраны ветки и поваленные деревья, логистика транспортного движения налажена", - отмечается в сообщении.