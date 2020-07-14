Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Племянница Племянница Дональда Трампа Мэри Трамп выпустила во вторник книгу, в которой пытается диагностировать у президента США психическую патологию. По мнению автора, клинического психолога по профессии, давление отца и атмосфера безнаказанности в течение жизни сформировали у Дональда Трампа безразличие к другим людям и к последствиям собственных поступков. Описывая родственника в медицинских терминах, Мэри Трамп может столкнуться с этическими проблемами — в Америке считается непрофессиональной публичная "диагностика" политиков психологами.

Книга "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" стала бестселлером еще до выхода — к прошлой неделе было отпечатано уже 600 тысяч экземпляров. Попытки родственников остановить публикацию книги в суде, ссылаясь на подписанное Мэри Трамп соглашение о неразглашении при дележе семейного наследства, успехом не увенчались.

Династия социопатов

Мэри Трамп — дочь Фреда Трампа-младшего, старшего сына строительного магната Фреда Трампа-старшего. Именно трагедия младшего "Фредди", который из наследника превратился в изгоя семьи, спился и умер в 42 года, помогла выдвинуть на первый план его младшего брата Дональда, пишет Мэри Трамп. Дональду приходилось с детства противостоять тяжелому характеру и давлению отца.

"Если один из родителей социопат, это практически гарантирует тяжелые последствия для самоощущения детей, особенно если рядом нет никого, кто мог бы уменьшить эти последствия", - пишет Мэри Трамп.

Фред-старший, по ее словам, был "высокофункциональный социопат", который демонстрировал резкость, безразличие, попытки контролировать всех. У Фреда-старшего отсутствовали "реальные человеческие чувства", пишет Мэри Трамп. Фред-старший прилюдно унижал своего сына Фредди, однажды заявив ему, что Дональд стоит десяти таких, как он, Фредди. Дональд запомнил это и стал изо всех сил противостоять давлению отца, параллельно "закрывшись" для эмоций и эмпатии.

"Дональд воспринимает любое возражение как вызов и лишь усугубляет свое поведение, которое вызывает такую реакцию. Для него критика — это как бы разрешение вести себя еще хуже. Фред в конечном итоге стал уважать упрямство Дональда, потому что это говорило о той жесткости, которой он добивался от своих сыновей", - пишет Мэри Трамп.

"Без принципов"

Мэри заявляет со слов своей тети Мэриэнн, что Дональд Трамп всегда был лишен каких бы то ни было принципов и приспосабливался под обстоятельства. Она утверждает, что Дональд сжульничал на аттестационном экзамене в школе, попросив написать тест другого ученика. В результате он смог поступить в престижную бизнес-школу Уортон, учебой в которой до сих пор хвастается. Белый дом заявил, что Трамп не жульничал на экзаменах.

Мэри Трамп с горечью пишет о том, как ее отец Фредди попал в больницу из-за сердечного приступа на фоне алкоголизма, и никто его не посетил. Младший брат Дональд отправился в тот вечер в кино. Ночью Фредди не стало.

Это безразличие Дональда Трампа к людям теперь, с точки зрения его племянницы, выплеснулось на весь мир.

"От его катастрофических решений и фатального бездействия в буквальном смысле умирают люди. Оглушающая тишина в ответ на столь явное свидетельство социопатического безразличия к человеческой жизни или последствиям своих действий наполняет меня отчаянием и напоминает мне, что проблема на самом деле не в Дональде", - пишет Мэри Трамп.

По ее словам, семья, политические лидеры, окружение и сторонники сформировали у Трампа чувство безнаказанности и глубокую безответственность. Трамп – "самый опасный человек на земле", потому что его некому остановить, утверждает Мэри Трамп.

Диагноз на расстоянии

Автор книги фактически диагностирует у своего дяди, с которым она почти не общалась много лет, диссоциальное расстройство личности, иначе называемое психопатией или социопатией. При этом она ссылается на свое образование и опыт клинического психолога.

"Я без проблем назову Дональда нарциссом — он соответствует всем девяти критериям нарциссизма из Руководства по диагностированию и статистике психических расстройств DSM-5", - гласит один из типичных пассажей книги.

"Можно доказывать, что он также соответствует критериям расстройства антисоциальной личности, которая в наиболее тяжелой форме считается социопатией, но может также свидетельствовать о хронических криминальных наклонностях, заносчивости и неуважении к правам других", - пишет Мэри Трамп.

Также, по ее словам, у Дональда Трампа может быть зависимое расстройство личности — неспособность брать на себя ответственность, попытки получить всеобщее одобрение. Кроме того, она подозревает у Дональда неспособность учиться и бессонницу на основе злоупотребления кофеином, которая может усугублять другие расстройства.

"Патологии Дональда столь сложны, а его поведение столь необъяснимо, что точный и всеобъемлющий диагноз потребовал бы полного перечня психологических и невропсихологических тестов, на которые он никогда не пойдет", - пишет Мэри Трамп.

Правило Голдуотера

Мэри Трамп считает, что Трамп живет в вымышленном мире. "Эгоцентризм Дональда всегда был и остается хрупким, недостаточным барьером между ним и реальным миром, в котором ему никогда не приходилось жить благодаря деньгам и власти его отца", - пишет она.

Автор заходит столь далеко, что заявляет, будто условия жизни Дональда Трампа всегда соответствовали атмосфере психиатрической больницы. "На данный момент его повседневное функционирование оценить нельзя, поскольку в Западном крыле (Белого дома) он де-факто находится в больнице. Он находился в такой больнице большую часть своей жизни, так что невозможно узнать, сможет ли он процветать или даже просто выжить, полагаясь сам на себя в реальном мире", - пишет Мэри Трамп.

Автор книги признает, что ее могут счесть "лишенной наследства, таящей злобу племянницей, которая хочет получить денег или свести счеты". Но проблема с книгой в другом. Мэри Трамп нигде не упоминает об этических вопросах, которые встают при любой попытке "диагностики на расстоянии", - так называемое "правило Голдуотера".