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Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США
Племянница Дональда Трампа Мэри Трамп выпустила во вторник книгу, в которой пытается диагностировать у президента США психическую патологию. По мнению автора,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, сша, в мире

Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США

19:07 14.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Племянница Дональда Трампа Мэри Трамп выпустила во вторник книгу, в которой пытается диагностировать у президента США психическую патологию. По мнению автора, клинического психолога по профессии, давление отца и атмосфера безнаказанности в течение жизни сформировали у Дональда Трампа безразличие к другим людям и к последствиям собственных поступков. Описывая родственника в медицинских терминах, Мэри Трамп может столкнуться с этическими проблемами — в Америке считается непрофессиональной публичная "диагностика" политиков психологами.
Книга "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" стала бестселлером еще до выхода — к прошлой неделе было отпечатано уже 600 тысяч экземпляров. Попытки родственников остановить публикацию книги в суде, ссылаясь на подписанное Мэри Трамп соглашение о неразглашении при дележе семейного наследства, успехом не увенчались.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:17
Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о президенте

Династия социопатов

Мэри Трамп — дочь Фреда Трампа-младшего, старшего сына строительного магната Фреда Трампа-старшего. Именно трагедия младшего "Фредди", который из наследника превратился в изгоя семьи, спился и умер в 42 года, помогла выдвинуть на первый план его младшего брата Дональда, пишет Мэри Трамп. Дональду приходилось с детства противостоять тяжелому характеру и давлению отца.
"Если один из родителей социопат, это практически гарантирует тяжелые последствия для самоощущения детей, особенно если рядом нет никого, кто мог бы уменьшить эти последствия", - пишет Мэри Трамп.
Фред-старший, по ее словам, был "высокофункциональный социопат", который демонстрировал резкость, безразличие, попытки контролировать всех. У Фреда-старшего отсутствовали "реальные человеческие чувства", пишет Мэри Трамп. Фред-старший прилюдно унижал своего сына Фредди, однажды заявив ему, что Дональд стоит десяти таких, как он, Фредди. Дональд запомнил это и стал изо всех сил противостоять давлению отца, параллельно "закрывшись" для эмоций и эмпатии.
"Дональд воспринимает любое возражение как вызов и лишь усугубляет свое поведение, которое вызывает такую реакцию. Для него критика — это как бы разрешение вести себя еще хуже. Фред в конечном итоге стал уважать упрямство Дональда, потому что это говорило о той жесткости, которой он добивался от своих сыновей", - пишет Мэри Трамп.
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"Без принципов"

Мэри заявляет со слов своей тети Мэриэнн, что Дональд Трамп всегда был лишен каких бы то ни было принципов и приспосабливался под обстоятельства. Она утверждает, что Дональд сжульничал на аттестационном экзамене в школе, попросив написать тест другого ученика. В результате он смог поступить в престижную бизнес-школу Уортон, учебой в которой до сих пор хвастается. Белый дом заявил, что Трамп не жульничал на экзаменах.
Мэри Трамп с горечью пишет о том, как ее отец Фредди попал в больницу из-за сердечного приступа на фоне алкоголизма, и никто его не посетил. Младший брат Дональд отправился в тот вечер в кино. Ночью Фредди не стало.
Это безразличие Дональда Трампа к людям теперь, с точки зрения его племянницы, выплеснулось на весь мир.
"От его катастрофических решений и фатального бездействия в буквальном смысле умирают люди. Оглушающая тишина в ответ на столь явное свидетельство социопатического безразличия к человеческой жизни или последствиям своих действий наполняет меня отчаянием и напоминает мне, что проблема на самом деле не в Дональде", - пишет Мэри Трамп.
По ее словам, семья, политические лидеры, окружение и сторонники сформировали у Трампа чувство безнаказанности и глубокую безответственность. Трамп – "самый опасный человек на земле", потому что его некому остановить, утверждает Мэри Трамп.
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Диагноз на расстоянии

Автор книги фактически диагностирует у своего дяди, с которым она почти не общалась много лет, диссоциальное расстройство личности, иначе называемое психопатией или социопатией. При этом она ссылается на свое образование и опыт клинического психолога.
"Я без проблем назову Дональда нарциссом — он соответствует всем девяти критериям нарциссизма из Руководства по диагностированию и статистике психических расстройств DSM-5", - гласит один из типичных пассажей книги.
"Можно доказывать, что он также соответствует критериям расстройства антисоциальной личности, которая в наиболее тяжелой форме считается социопатией, но может также свидетельствовать о хронических криминальных наклонностях, заносчивости и неуважении к правам других", - пишет Мэри Трамп.
Также, по ее словам, у Дональда Трампа может быть зависимое расстройство личности — неспособность брать на себя ответственность, попытки получить всеобщее одобрение. Кроме того, она подозревает у Дональда неспособность учиться и бессонницу на основе злоупотребления кофеином, которая может усугублять другие расстройства.
"Патологии Дональда столь сложны, а его поведение столь необъяснимо, что точный и всеобъемлющий диагноз потребовал бы полного перечня психологических и невропсихологических тестов, на которые он никогда не пойдет", - пишет Мэри Трамп.
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Правило Голдуотера

Мэри Трамп считает, что Трамп живет в вымышленном мире. "Эгоцентризм Дональда всегда был и остается хрупким, недостаточным барьером между ним и реальным миром, в котором ему никогда не приходилось жить благодаря деньгам и власти его отца", - пишет она.
Автор заходит столь далеко, что заявляет, будто условия жизни Дональда Трампа всегда соответствовали атмосфере психиатрической больницы. "На данный момент его повседневное функционирование оценить нельзя, поскольку в Западном крыле (Белого дома) он де-факто находится в больнице. Он находился в такой больнице большую часть своей жизни, так что невозможно узнать, сможет ли он процветать или даже просто выжить, полагаясь сам на себя в реальном мире", - пишет Мэри Трамп.
Автор книги признает, что ее могут счесть "лишенной наследства, таящей злобу племянницей, которая хочет получить денег или свести счеты". Но проблема с книгой в другом. Мэри Трамп нигде не упоминает об этических вопросах, которые встают при любой попытке "диагностики на расстоянии", - так называемое "правило Голдуотера".
В 1964 году была опубликована статья в журнале Fact, в которой говорилось со ссылкой на опрос, что 1189 психиатров считают кандидата на пост президента Барри Голдуотера психически неспособным возглавлять страну. Голдуотер выиграл иск против издателей. После этого Американская ассоциация психиатров установила правило, по которому психиатр или психолог не может через СМИ диагностировать болезнь у человека, который не был его пациентом. Подобное поведение названо неэтичным и непрофессиональным. Этот принцип врачебной этики остается основополагающим до сих пор, но Мэри Трамп в своей книге даже не упоминает его.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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