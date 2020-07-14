В Ялте пропал семилетний мальчик

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. В Ялте семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой, сообщили в администрации города.

О пропаже ребенка в полицию сообщила его бабушка. Мальчика зовут Илья Кравченко, он родился 8 августа 2012 года.

Приметы: рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, одет в темные шорты и футболку.