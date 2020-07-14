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В Ялте пропал семилетний мальчик
В Ялте семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой, сообщили в администрации города. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:01
ялта
происшествия
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ялта
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ялта, происшествия

В Ялте пропал семилетний мальчик

19:03 14.07.2020 (обновлено: 20:01 14.07.2020)
2497
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. В Ялте семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой, сообщили в администрации города.
О пропаже ребенка в полицию сообщила его бабушка. Мальчика зовут Илья Кравченко, он родился 8 августа 2012 года.
Приметы: рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, одет в темные шорты и футболку.
Власти призывают всех, у кого есть информация о местонахождении ребенка, сообщить в полицию.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 июня, 13:30
В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
52773127
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