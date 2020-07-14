https://ria.ru/20200714/1574352613.html
В Ялте пропал семилетний мальчик
В Ялте семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой, сообщили в администрации города. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:03
2020-07-14T20:01
ялта
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://ria.ru/20200609/1572682152.html
6
ялта
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_146:0:2274:1596_1400x0_80_0_0_d58427c04b7ca0d1dcd5c98d3bfccf46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_412:0:2008:1596_1400x0_80_0_0_e3c4341d1858903c4d6a38f9927aa134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости.
В Ялте
семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой, сообщили в администрации города.
О пропаже ребенка в полицию сообщила его бабушка. Мальчика зовут Илья Кравченко, он родился 8 августа 2012 года.
Приметы: рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, одет в темные шорты и футболку.
Власти призывают всех, у кого есть информация о местонахождении ребенка, сообщить в полицию.