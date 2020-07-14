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Меркель поздравила Дуду с переизбранием на пост президента Польши
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила с переизбранием на пост президента Польши Анджея Дуду и призвала к углублению отношений между странами. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:51
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353
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анджей дуда, ангела меркель, польша, германия, европа, в мире

Меркель поздравила Дуду с переизбранием на пост президента Польши

18:51 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила с переизбранием на пост президента Польши Анджея Дуду и призвала к углублению отношений между странами.
"Сердечно поздравляю вас с вашим переизбранием на пост польского президента, желаю счастья и успеха в вашей ответственной должности", - говорится в поздравительной телеграмме Меркель, текст которой приводит пресс-служба правительства Германии.
"Польшу и Германию сегодня, 75 лет спустя после окончания войны, связывает тесное партнерство в центре Европы. В связи с этой годовщиной мне особенно важно и в будущем развивать дружбу между Польшей и Германией", - заявила Меркель, добавив, что "большие вызовы перед Европой и миром, прежде всего, пандемия COVID-19, показывают, насколько важно соседское сотрудничество на основе общих ценностей и европейского единства".
Меркель выразила надежду, что в 2021 году, когда будет отмечаться 30-летие польско-германского договора "О добрососедстве и дружественном сотрудничестве", данный юбилей будет использован "для дальнейшего углубления наших отношений".
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Вчера, 02:24
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Анджей ДудаАнгела МеркельПольшаГерманияЕвропаВ мире
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