Меркель поздравила Дуду с переизбранием на пост президента Польши

БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила с переизбранием на пост президента Польши Анджея Дуду и призвала к углублению отношений между странами.
"Сердечно поздравляю вас с вашим переизбранием на пост польского президента, желаю счастья и успеха в вашей ответственной должности", - говорится в поздравительной телеграмме Меркель, текст которой приводит пресс-служба правительства Германии.
"Польшу и Германию сегодня, 75 лет спустя после окончания войны, связывает тесное партнерство в центре Европы. В связи с этой годовщиной мне особенно важно и в будущем развивать дружбу между Польшей и Германией", - заявила Меркель, добавив, что "большие вызовы перед Европой и миром, прежде всего, пандемия COVID-19, показывают, насколько важно соседское сотрудничество на основе общих ценностей и европейского единства".
Меркель выразила надежду, что в 2021 году, когда будет отмечаться 30-летие польско-германского договора "О добрососедстве и дружественном сотрудничестве", данный юбилей будет использован "для дальнейшего углубления наших отношений".