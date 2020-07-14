Катар оценил решение Международного суда ООН по делу об авиаблокаде

ДОХА/ДУБАЙ, 14 июл - РИА Новости. Катар приветствовал вынесенный во вторник вердикт Международного суда ООН , который отклонил апелляции установивших блокаду Катара соседних стран на неправомочность рассмотрения претензий Дохи на запрет полетов через их воздушное пространство со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-офисе правительства Катара.

С 2017 года соседние с Катаром арабские страны и Египет запрещают зарегистрированным в эмирате воздушным судам летать через их воздушное пространство и пользоваться их аэропортами, в связи с чем Катар подал жалобу в ИКАО с просьбой восстановить его право на полеты согласно международным договоренностям, но соседние страны подали иск в Международный суд ООН, что ИКАО не имеет юрисдикции рассматривать такие вопросы.

ОАЭ, Во вторник суд ООН отклонил все апелляции со стороны Саудовской Аравии Бахрейна и Египта, постановив, что ИКАО обладает достаточными полномочиями, чтобы рассмотреть жалобу Катара, и совет ИКАО возобновит слушания по этому делу.

"Мы приветствуем принятое сегодня решение суда, согласно которому установившие блокаду Катара страны столкнутся с наказанием за нарушение международного авиационного права. Мы уверены, что ИКАО найдет принятые ими решения вне закона", - заявил по этому поводу министр транспорта Катара Джасем ас-Слейти.

В свою очередь, как сообщили РИА Новости в МИД ОАЭ, "Эмираты будут отстаивать в ИКАО право на закрытие воздушного пространства для зарегистрированных в Катаре самолетов".

МИД ОАЭ привел слова посла ОАЭ в Нидерландах Хиссы аль-Утейбы, которая пояснила, что ОАЭ "рассчитывают объяснить Совету ИКАО, что запрет на пролет катарских самолетов через воздушное пространство ОАЭ - одна из целой серии мер, которые проистекают из решения разорвать отношения, принятого странами, включая ОАЭ". Она высказала уверенность, что Совет ИКАО не станет пересматривать решения, связанные с национальной безопасностью государств-членов ИКАО, при этом принятые меры в отношении Катара остаются в силе.

Аль-Утейби подчеркнула, что спор с Катаром невозможно решить в ИКАО или в рамках какой-либо другой международной организации, потому что отношения улучшатся только тогда, когда Катар будет готов продемонстрировать желание играть конструктивную роль в регионе.