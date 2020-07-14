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Катар оценил решение Международного суда ООН по делу об авиаблокаде
Катар приветствовал вынесенный во вторник вердикт Международного суда ООН, который отклонил апелляции установивших блокаду Катара соседних стран на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:49
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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мид оаэ, саудовская аравия, доха, нидерланды, оон, в мире

Катар оценил решение Международного суда ООН по делу об авиаблокаде

18:49 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
ДОХА/ДУБАЙ, 14 июл - РИА Новости. Катар приветствовал вынесенный во вторник вердикт Международного суда ООН, который отклонил апелляции установивших блокаду Катара соседних стран на неправомочность рассмотрения претензий Дохи на запрет полетов через их воздушное пространство со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в пресс-офисе правительства Катара.
С 2017 года соседние с Катаром арабские страны и Египет запрещают зарегистрированным в эмирате воздушным судам летать через их воздушное пространство и пользоваться их аэропортами, в связи с чем Катар подал жалобу в ИКАО с просьбой восстановить его право на полеты согласно международным договоренностям, но соседние страны подали иск в Международный суд ООН, что ИКАО не имеет юрисдикции рассматривать такие вопросы.
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Во вторник суд ООН отклонил все апелляции со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, постановив, что ИКАО обладает достаточными полномочиями, чтобы рассмотреть жалобу Катара, и совет ИКАО возобновит слушания по этому делу.
"Мы приветствуем принятое сегодня решение суда, согласно которому установившие блокаду Катара страны столкнутся с наказанием за нарушение международного авиационного права. Мы уверены, что ИКАО найдет принятые ими решения вне закона", - заявил по этому поводу министр транспорта Катара Джасем ас-Слейти.
В свою очередь, как сообщили РИА Новости в МИД ОАЭ, "Эмираты будут отстаивать в ИКАО право на закрытие воздушного пространства для зарегистрированных в Катаре самолетов".
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МИД ОАЭ привел слова посла ОАЭ в Нидерландах Хиссы аль-Утейбы, которая пояснила, что ОАЭ "рассчитывают объяснить Совету ИКАО, что запрет на пролет катарских самолетов через воздушное пространство ОАЭ - одна из целой серии мер, которые проистекают из решения разорвать отношения, принятого странами, включая ОАЭ". Она высказала уверенность, что Совет ИКАО не станет пересматривать решения, связанные с национальной безопасностью государств-членов ИКАО, при этом принятые меры в отношении Катара остаются в силе.
Аль-Утейби подчеркнула, что спор с Катаром невозможно решить в ИКАО или в рамках какой-либо другой международной организации, потому что отношения улучшатся только тогда, когда Катар будет готов продемонстрировать желание играть конструктивную роль в регионе.
В июне 2017 года ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и установили его транспортную блокаду. В ответ на это Доха отвергла обвинения, заявив, что действия соседей против нее связаны с завистью к ее экономическим успехам.
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МИД ОАЭСаудовская АравияДохаНидерландыООНВ мире
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