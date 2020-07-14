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В Крыму продлили запрет на посещение лесов
Ограничение пребывания в крымских лесах продлено на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает министерство экологии и природных ресурсов... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, республика крым, общество

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

18:47 14.07.2020 (обновлено: 18:50 14.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВ Крыму готовят программу восстановления лесополос
В Крыму готовят программу восстановления лесополос
© РИА Новости / Владимир Астапкович
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Ограничение пребывания в крымских лесах продлено на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.
"В целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в сообщении.
Кроме того, усилено патрулирование лесов на предмет выявления пожаров.
"Призываем жителей и гостей Республики Крым в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки и наличием возгораний на территории сопредельной с лесным фондом в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах воздержаться от посещения лесных массивов", - отметили в пресс-службе.
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