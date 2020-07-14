В Крыму продлили запрет на посещение лесов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Ограничение пребывания в крымских лесах продлено на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.
"В целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в сообщении.
Кроме того, усилено патрулирование лесов на предмет выявления пожаров.
"Призываем жителей и гостей Республики Крым в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки и наличием возгораний на территории сопредельной с лесным фондом в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах воздержаться от посещения лесных массивов", - отметили в пресс-службе.
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