В Крыму продлили запрет на посещение лесов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Ограничение пребывания в крымских лесах продлено на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.

"В целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, усилено патрулирование лесов на предмет выявления пожаров.