Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200714/1574351805.html
Новый личный кабинет создали для подмосковных собственников жилья
Для жителей Московской области создали новый личный кабинет, чтобы они смогли контролировать взносы на капитальный ремонт. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574351528_0:117:1500:961_1400x0_80_0_0_abbfd30b418a449a482585adfb59f644.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574351528_0:117:1500:961_1400x0_80_0_0_abbfd30b418a449a482585adfb59f644.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574351528_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_5afd301bf7e0bd16235725b26f8cb16c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574351528_0:0:1001:1000_1400x0_80_0_0_0522f1b419c89a668549f1e7a2798273.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Новый личный кабинет создали для подмосковных собственников жилья

18:44 14.07.2020 (обновлено: 18:45 14.07.2020)
32
© РИА Новости / Максим БогодвидШпаклевка фасада жилого дома во время капитального ремонта
Шпаклевка фасада жилого дома во время капитального ремонта
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Для жителей Московской области создали новый личный кабинет, чтобы они смогли контролировать взносы на капитальный ремонт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
По словам главы профильного ведомства Антона Велиховского, собственники жилья могут в личном кабинете проконтролировать оплаты, совершенные напрямую или через платежного агента, а также увидеть результаты перерасчета.

"Взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех собственников помещений, чьи многоквартирные дома включены в программу капитального ремонта", – напомнил министр.

Гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов области Валерий Николов заверил, что личный кабинет доступен для каждого жителя Подмосковья в круглосуточном режиме.
"Жители региона могут проверить оплату, задолженность и перерасчет в любое удобное для них время", – обратил внимание Николов.
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Открытое горение на подземном газопроводе под Волгоградом ликвидировали
Банкомат
В России сравнили зарплаты мужчин и женщин
Чемодан
Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна
Кроншнеп на дереве
В Подмосковье найдены новые места обитания краснокнижных видов
Полиция
В Ялте пропал семилетний мальчик
Молоток судьи
Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Участники движения Новое величие на заседании Люблинского районного суда города Москвы
Фигурантам дела "Нового величия" убрали одну статью
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Число случаев COVID-19 на Гаити превысило 6,7 тысячи
Окаменелости детеныша тираннозавра
Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году
Студентка на учебно-производственной ферме
Ветеринары Подмосковья изучат болезни лошадей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
Лента новостейМолния