Новый личный кабинет создали для подмосковных собственников жилья

Шпаклевка фасада жилого дома во время капитального ремонта

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Для жителей Московской области создали новый личный кабинет, чтобы они смогли контролировать взносы на капитальный ремонт. Об этом сообщил телеканал Для жителей Московской области создали новый личный кабинет, чтобы они смогли контролировать взносы на капитальный ремонт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.

По словам главы профильного ведомства Антона Велиховского, собственники жилья могут в личном кабинете проконтролировать оплаты, совершенные напрямую или через платежного агента, а также увидеть результаты перерасчета.

"Взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех собственников помещений, чьи многоквартирные дома включены в программу капитального ремонта", – напомнил министр.

Гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов области Валерий Николов заверил, что личный кабинет доступен для каждого жителя Подмосковья в круглосуточном режиме.