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Опрос показал, какое вино предпочитают россияне
Почти половина россиян употребляет вино, большинство из них предпочитает полусладкое, а любителей красного в два раза больше, чем белого, свидетельствуют... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:41
вциом
общество
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3
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вциом, общество

Опрос показал, какое вино предпочитают россияне

18:41 14.07.2020
4338
© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином
© Fotolia / Maksim Shebeko
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти половина россиян употребляет вино, большинство из них предпочитает полусладкое, а любителей красного в два раза больше, чем белого, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 46% граждан сообщили, что употребляют вино - 24% красное, 11% белое, 10% любят разные вина, 1% предпочитает розовое, при этом 54% опрошенных совсем не употребляют вино.
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Отмечается, что среди тех, кто иногда пьет вино, 46% выбирают полусладкое, 30% - сухое, у 13% нет предпочтений, 4% любят ликерное, крепленое, еще 4% - другое, 3% затруднились ответить. Также среди россиян той же категории 42% употребляют тихое вино, 19% - игристое, для 32% это не принципиально, 7% затруднились ответить.
Как указано в опросе, почти половина россиян (45%) за последний год покупали вино, причем чаще - вино российского производства (26%), нежели импортного (12%), не покупали вино за последний год 55%, и российское, и импортное одинаково часто берут 6%. Среди тех, кто за последний год покупали вино, 77% покупали отечественное вино один раз в месяц или реже, 4% - один раз в неделю, 2% - два-три раза в неделю или чаще, еще 50% покупают импортное вино один раз в месяц или реже, 3% - один раз в неделю, 2% - два-три раза в неделю или чаще.
Уточняется, что 66% согласны с утверждением "Россия — страна с большой винодельческой историей и традициями", 25% - придерживаются обратной точки зрения, 9% затруднились ответить.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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26112108
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