Опрос показал, какое вино предпочитают россияне

Отмечается, что среди тех, кто иногда пьет вино, 46% выбирают полусладкое, 30% - сухое, у 13% нет предпочтений, 4% любят ликерное, крепленое, еще 4% - другое, 3% затруднились ответить. Также среди россиян той же категории 42% употребляют тихое вино, 19% - игристое, для 32% это не принципиально, 7% затруднились ответить.

Как указано в опросе, почти половина россиян (45%) за последний год покупали вино, причем чаще - вино российского производства (26%), нежели импортного (12%), не покупали вино за последний год 55%, и российское, и импортное одинаково часто берут 6%. Среди тех, кто за последний год покупали вино, 77% покупали отечественное вино один раз в месяц или реже, 4% - один раз в неделю, 2% - два-три раза в неделю или чаще, еще 50% покупают импортное вино один раз в месяц или реже, 3% - один раз в неделю, 2% - два-три раза в неделю или чаще.