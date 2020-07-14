https://ria.ru/20200714/1574351273.html
Штаб Бабарико не отказывается от идеи создания партии в Белоруссии
Избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого во вторник ЦИК Белоруссии не зарегистрировал кандидатом в президенты на выборах 9... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:35
2020-07-14T18:35
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
цик белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, цик белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 июл – РИА Новости.
Избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико
, которого во вторник ЦИК Белоруссии
не зарегистрировал кандидатом в президенты на выборах 9 августа, не отказывается от идеи создания партии, заявила представитель штаба Мария Колесникова.
"Эта идея, так же, как и идея референдума, сейчас находится в работе. Это актуальные идеи", - сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник.
В свою очередь юрист штаба Максим Знак отметил, что инициативой создания партии сторонники Бабарико будут заниматься уже после президентских выборов.
Ранее Бабарико, который находится под стражей в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, в своем видеообращении призвал сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры общереспубликанского референдума. Главная идея, которую продвигают Бабарико и его сторонники – избрание одного человека президентом не более чем на два срока, а также ограничение полномочий главы государства. Кроме того, предлагается разделить ветви власти (судебная, исполнительная, законодательная). Также в штабе сообщали об идее создания партии.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии
9 августа. ЦИК на заседании во вторник отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Команда политика намерена обжаловать данное решение в Верховном суде.