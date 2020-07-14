Штаб Бабарико не отказывается от идеи создания партии в Белоруссии

"Эта идея, так же, как и идея референдума, сейчас находится в работе. Это актуальные идеи", - сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник.

Ранее Бабарико, который находится под стражей в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, в своем видеообращении призвал сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры общереспубликанского референдума. Главная идея, которую продвигают Бабарико и его сторонники – избрание одного человека президентом не более чем на два срока, а также ограничение полномочий главы государства. Кроме того, предлагается разделить ветви власти (судебная, исполнительная, законодательная). Также в штабе сообщали об идее создания партии.