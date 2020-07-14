Сбербанк запустил услугу оформления кредита на кассе магазина

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Клиенты Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, оформив его через платежный терминал при оплате картой на кассе магазинов, при этом не нужно предъявлять никаких документов, говорится в сообщении банка.

"Сервис "Покупай со Сбербанком" расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займёт не более 5 минут", - сказано в сообщении.

Такой кредит можно оформить, сообщив о своем желании продавцу в подключенном к сервису магазине. Дальше нужно будет приложить свою дебетовую карту Сбербанка и ввести ПИН-код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты банка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи. После завершения оформления продавец передает товар покупателю, пояснили в банке.

Сбербанк пояснил, что при оформлении кредита таким способом не нужно заполнять анкету и подписывать бумажный договор, а также не нужно предъявлять никаких документов. При этом данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам.