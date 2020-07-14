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Сбербанк запустил услугу оформления кредита на кассе магазина
Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, оформив его через платежный терминал при оплате картой на кассе магазинов, при этом не нужно предъявлять... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:46
россия
сбербанк россии
кредит
новости компаний - экономика
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, сбербанк россии, кредит, новости компаний - экономика, экономика

Сбербанк запустил услугу оформления кредита на кассе магазина

18:37 14.07.2020 (обновлено: 18:46 14.07.2020)
1181
© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете
© Depositphotos / cookiecutter
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, оформив его через платежный терминал при оплате картой на кассе магазинов, при этом не нужно предъявлять никаких документов, говорится в сообщении банка.
"Сервис "Покупай со Сбербанком" расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займёт не более 5 минут", - сказано в сообщении.
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Такой кредит можно оформить, сообщив о своем желании продавцу в подключенном к сервису магазине. Дальше нужно будет приложить свою дебетовую карту Сбербанка и ввести ПИН-код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты банка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи. После завершения оформления продавец передает товар покупателю, пояснили в банке.
Сбербанк пояснил, что при оформлении кредита таким способом не нужно заполнять анкету и подписывать бумажный договор, а также не нужно предъявлять никаких документов. При этом данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам.
В банке подчеркнули, что данный процесс оформления кредита не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования. Кредит таким способом уже можно оформить более чем в 1100 магазинах по всей стране.
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РоссияСбербанк РоссииКредитНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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