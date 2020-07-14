https://ria.ru/20200714/1574350721.html
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:30
2020-07-14T18:30
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
москва
происшествия
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москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, москва, происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
Они были зарегистрированы инстанциями во вторник.
Дело в отношении старших девушек – Ангелины и Крестины - будет рассмотрено Мосгорсудом. Им вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.
Младшая сестра, которая на момент преступления была несовершеннолетней, будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде. Ей наказание в виде лишения свободы в колонии не грозит, суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве
. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.