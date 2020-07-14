Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.

Они были зарегистрированы инстанциями во вторник.

Дело в отношении старших девушек – Ангелины и Крестины - будет рассмотрено Мосгорсудом. Им вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.

Младшая сестра, которая на момент преступления была несовершеннолетней, будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде. Ей наказание в виде лишения свободы в колонии не грозит, суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.