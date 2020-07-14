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Роскосмос форсирует работы по созданию "водородной" ракеты "Ангара-А5В"
Госкорпорация "Роскосмос" приняла решение форсировать разработку ракеты-носителя "Ангара-А5В" повышенной грузоподъемности с двигателем, использующим водород,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:27
игорь арбузов
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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игорь арбузов, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Роскосмос форсирует работы по созданию "водородной" ракеты "Ангара-А5В"

18:27 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" приняла решение форсировать разработку ракеты-носителя "Ангара-А5В" повышенной грузоподъемности с двигателем, использующим водород, говорится в Twitter госкорпорации.
"По итогам совещания в Воронеже Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ Химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель - разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжёлого класса "Ангара-А5В", - говорится в сообщении.
В 2019 году гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов рассказал РИА Новости, что решение об использовании в ракете "Ангара" водородных двигателей пока не принято, но они разработаны на уровне чертежей.
Двигатели РД-0150 планируется использовать в ракете "Ангара-А5В" на ее третьей ступени, что позволит сделать из нее ракету повышенной грузоподъемности. Благодаря водородным двигателям "Ангара" должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, а не чуть больше 20 тонн, как для обычной тяжелой "Ангары-А5".
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О том, что в России началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" и сверхтяжелой ракеты-носителя, Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, объявил в июне 2017 года. Тогда он сообщил, что двигатель получил название РД-0150.
Как рассказал Арбузов в интервью РИА Новости в 2018 году, для разработки водородной ступени ракеты "Ангара" с двигателем РД-0150 необходимо соответствующее решение "Роскосмоса". Если оно будет получено в ближайшее время, то выйти на создание кислородно-водородной ступени для ракеты можно будет не ранее 2024 года.
Водородный двигатель для "Ангары" - разработка воронежского конструкторского бюро "Химавтоматика".
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Игорь АрбузовКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
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