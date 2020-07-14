Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Дело в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в оздоровительном лагере на Сямозере, где в июне 2016 года погибли 14 детей, возвращено в городской суд Петрозаводска, сообщил адвокат одного из фигурантов Дмитрий Маслов.

"Дело поступило в городской суд Петрозаводска на пересмотр. В скором времени должна быть назначена дата заседания", - сообщил РИА Новости Маслов.

Ранее Третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на оправдательный приговор Круподерщикову и Ильину, приговор был отменен, а дело возвращено в суд Петрозаводска. В отношении других фигурантов этого дела приговор был оставлен без изменений.

Петрозаводский суд ранее оправдал Круподерщикова и Ильина по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом тогда же Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности, за что его приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, однако освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. Оставил без изменения эти решения и Верховный суд Карелии в августе 2019 года.

Ранее представитель республиканской прокуратуры сообщала РИА Новости, что ведомство подало кассационное представление по части оправдательного приговора инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Как следует из картотеки дел Третьего кассационного суда, материалы дела были запрошены из Карелии для изучения. Но заседание несколько раз переносилось по различным причинам.