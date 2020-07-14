Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Дело в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в оздоровительном лагере на Сямозере, где в июне 2016 года погибли 14 детей, возвращено в городской суд Петрозаводска, сообщил адвокат одного из фигурантов Дмитрий Маслов.
"Дело поступило в городской суд Петрозаводска на пересмотр. В скором времени должна быть назначена дата заседания", - сообщил РИА Новости Маслов.
Ранее Третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на оправдательный приговор Круподерщикову и Ильину, приговор был отменен, а дело возвращено в суд Петрозаводска. В отношении других фигурантов этого дела приговор был оставлен без изменений.
Петрозаводский суд ранее оправдал Круподерщикова и Ильина по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом тогда же Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности, за что его приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, однако освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. Оставил без изменения эти решения и Верховный суд Карелии в августе 2019 года.
18 марта 2019, 00:16Дело о гибели детей на Сямозере
Ранее представитель республиканской прокуратуры сообщала РИА Новости, что ведомство подало кассационное представление по части оправдательного приговора инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Как следует из картотеки дел Третьего кассационного суда, материалы дела были запрошены из Карелии для изучения. Но заседание несколько раз переносилось по различным причинам.
Трагедия на Сямозере, где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагало следствие.
20 июня 2016, 10:49"Ад" и "концлагерь": отзывы родителей о лагере в Карелии, где погибли детиТрагедия в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" произошла 19 июня — лодки с детьми перевернулись во время шторма. Жалобы родителей на организацию детского отдыха в лагере поступали с прошлого года.