Липецкая область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений

"У нас хорошие показатели по количеству заболевших, смертности, тестированию, мерам поддержки населения, медицинского персонала, профилактике и обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Мы очень рассчитываем, что эта положительная тенденция сохранится, и мы сможем снять большую часть ограничений на следующей неделе", - сказал Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что после отмены ограничений в регионе заработают детские сады, оздоровительные лагеря, кинотеатры, торговые центры. Количество выявленных случаев заболевания в последние дни снизилось до 32 за сутки. Почти в два раза увеличилось тестирование липчан на коронавирус.

На всех предприятиях, в транспорте и в общественных местах ведется контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также за теми, кто находится в самоизоляции и лечится дома. Нарушителей режима среди них не выявлено. Освобождаются стационары. На данный момент количество пациентов в больницах сократилось на 200 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16 пациентов.