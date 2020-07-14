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Липецкая область
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Липецкая область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений
Липецкая область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:13
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область, общество

Липецкая область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений

18:13 14.07.2020
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Липецкая область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"У нас хорошие показатели по количеству заболевших, смертности, тестированию, мерам поддержки населения, медицинского персонала, профилактике и обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Мы очень рассчитываем, что эта положительная тенденция сохранится, и мы сможем снять большую часть ограничений на следующей неделе", - сказал Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что после отмены ограничений в регионе заработают детские сады, оздоровительные лагеря, кинотеатры, торговые центры. Количество выявленных случаев заболевания в последние дни снизилось до 32 за сутки. Почти в два раза увеличилось тестирование липчан на коронавирус.
На всех предприятиях, в транспорте и в общественных местах ведется контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также за теми, кто находится в самоизоляции и лечится дома. Нарушителей режима среди них не выявлено. Освобождаются стационары. На данный момент количество пациентов в больницах сократилось на 200 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16 пациентов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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