https://ria.ru/20200714/1574350077.html
Липецкая область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений
Липецкая область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:13
2020-07-14T18:13
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_0:93:2400:1443_1400x0_80_0_0_63c1565914701c7aa62585de49f615af.jpg
https://ria.ru/20200713/1574262234.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_0:93:2400:1443_1400x0_80_0_0_63c1565914701c7aa62585de49f615af.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_0:0:2134:1600_1400x0_80_0_0_09bad93f877d92ce9e87ee7a86a71de5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_250:0:1850:1600_1400x0_80_0_0_17d0abe0cbf372bef20a8a7ee5eb5b52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, общество
ЛИПЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Липецкая область
готова перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
"У нас хорошие показатели по количеству заболевших, смертности, тестированию, мерам поддержки населения, медицинского персонала, профилактике и обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Мы очень рассчитываем, что эта положительная тенденция сохранится, и мы сможем снять большую часть ограничений на следующей неделе", - сказал Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Он уточнил, что после отмены ограничений в регионе заработают детские сады, оздоровительные лагеря, кинотеатры, торговые центры. Количество выявленных случаев заболевания в последние дни снизилось до 32 за сутки. Почти в два раза увеличилось тестирование липчан на коронавирус.
На всех предприятиях, в транспорте и в общественных местах ведется контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также за теми, кто находится в самоизоляции и лечится дома. Нарушителей режима среди них не выявлено. Освобождаются стационары. На данный момент количество пациентов в больницах сократилось на 200 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16 пациентов.
С 16 июля вернутся к своей профильной деятельности планируют терапевтический корпус Липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед", данковский обсерватор, санатории "Мечта" и "Липецккурорт".