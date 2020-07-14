Совбез ООН проводит первое с марта очное заседание

ООН, 14 июл – РИА Новости. Первое с марта заседание СБ ООН при личном участии постпредов государств проходит в штаб-квартире организации, передает корреспондент РИА Новости.

С марта из-за угрозы коронавируса в Нью-Йорке все заседания СБ ООН проводились в формате видеоконференции. Заседание во вторник - первое в очном формате за прошедшие несколько месяцев. Главный вход в здание ООН остается закрытым.

Нынешнее заседание проводится, вопреки традиции, не в зале Совета Безопасности, а в другом помещении, где возможностей для соблюдения дистанции больше. Постпреды и представители делегаций прибыли в Совбез в масках. Но в ходе заседания участники сняли маски.

"Прекрасно видеть вас впервые за прошедшее время. Я бы хотел особенно поблагодарить секретариат ООН. Знаю, что вы не с большим энтузиазмом относились к этому в самом начале. Но благодарим вас за сотрудничество и все меры предосторожности", - сказал, открывая заседание, Хойсген.

"Конечно, мы сидим немного странно, но мы сохраняем дистанцию в 6 футов или два метра", - добавил он.

Хойсген поздравил постпреда Франции Николя де Ривьера с Днем взятия Бастилии. "В 1789 (году) была взята Бастилия, сегодня мы отмечаем взятие, так сказать, захват штаб-квартиры. То, что мы собрались в день национального праздника Франции - это хороший символ", - заявил Хойсген.