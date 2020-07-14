https://ria.ru/20200714/1574349984.html
Совбез ООН проводит первое с марта очное заседание
Первое с марта заседание СБ ООН при личном участии постпредов государств проходит в штаб-квартире организации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:11
2020-07-14T18:11
николя де ривьер
василий небензя
совет безопасности оон
франция
германия
нью-йорк (город)
оон
в мире
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1
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николя де ривьер, василий небензя, совет безопасности оон, франция, германия, нью-йорк (город), оон, в мире
ООН, 14 июл – РИА Новости. Первое с марта заседание СБ ООН при личном участии постпредов государств проходит в штаб-квартире организации, передает корреспондент РИА Новости.
С марта из-за угрозы коронавируса в Нью-Йорке
все заседания СБ ООН
проводились в формате видеоконференции. Заседание во вторник - первое в очном формате за прошедшие несколько месяцев. Главный вход в здание ООН
остается закрытым.
Перед заседанием постпред председательствующей в СБ ООН Германии
Кристоф Хойсген пообщался с прессой. Постпред Франции Николя де Ривьер
также пришел поздороваться с журналистами.
Нынешнее заседание проводится, вопреки традиции, не в зале Совета Безопасности, а в другом помещении, где возможностей для соблюдения дистанции больше. Постпреды и представители делегаций прибыли в Совбез в масках. Но в ходе заседания участники сняли маски.
"Прекрасно видеть вас впервые за прошедшее время. Я бы хотел особенно поблагодарить секретариат ООН. Знаю, что вы не с большим энтузиазмом относились к этому в самом начале. Но благодарим вас за сотрудничество и все меры предосторожности", - сказал, открывая заседание, Хойсген.
"Конечно, мы сидим немного странно, но мы сохраняем дистанцию в 6 футов или два метра", - добавил он.
Хойсген поздравил постпреда Франции Николя де Ривьера с Днем взятия Бастилии. "В 1789 (году) была взята Бастилия, сегодня мы отмечаем взятие, так сказать, захват штаб-квартиры. То, что мы собрались в день национального праздника Франции - это хороший символ", - заявил Хойсген.
Заседание впервые за несколько месяцев проходит при участии переводчиков. Постпред России при ООН Василий Небензя
в шутку выразил надежду, что коллеги по СБ не забыли, как пользоваться электронными переводчиками. После выступления российского постпреда пошутил Хойсген, заверив, что убедился в том, что Небензя не забыл русский.