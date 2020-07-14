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Въезд на Соловки разрешили со справкой об отсутствии коронавируса
Власти Архангельской области ввели ряд послаблений в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции, в частности, туристам и паломникам разрешили въезд на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:31
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Въезд на Соловки разрешили со справкой об отсутствии коронавируса

18:11 14.07.2020 (обновлено: 18:31 14.07.2020)
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© Depositphotos / Yuliya BaturinaСоловецкий монастырь
Соловецкий монастырь
© Depositphotos / Yuliya Baturina
МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Архангельской области ввели ряд послаблений в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции, в частности, туристам и паломникам разрешили въезд на Соловки при наличии медсправки об отсутствии COVID-19, а молодоженам – торжественно регистрировать браки при соблюдении ряда условий, сообщил правовой департамент региона.
Сообщается, что решения о смягчении ограничений были приняты на заседании оперативного штаба. "Туристы и паломники могут посещать территорию Соловецкого архипелага. Исключается запрет схода на берег, если со дня прибытия судна в морской терминал прошло менее 14 календарных дней, для членов экипажей и пассажиров всех судов, в том числе маломерных, прогулочных, спортивных, яхт и иных транспортных средств, прибывших на территорию Соловецкого архипелага", - говорится в сообщении.
Также исключаются ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага через воздушное и морское сообщение. До настоящего времени была предусмотрена продажа авиабилетов жителям, проживающим на территории сельского поселения "Соловецкое", по спискам.
Кроме того, снимаются ограничения на бронирование и размещение в гостиницы в "Соловецком". При этом приезжающие на архипелаг обязаны иметь справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции, выданную не ранее чем за два календарных дня.
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Власти региона также разрешили экскурсии на открытом воздухе индивидуально или группам численностью не более пяти человек, а при наличии специализированного радиооборудования для экскурсионного обслуживания – не более 10 человек. При этом исключается посещение экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий.
"Сняты ограничения на торжественную регистрацию брака. При этом должны быть соблюдены требования социальной дистанции не менее полутора метров между должностным лицом органа записи актов гражданского состояния Архангельской области, лицами, вступающими в брак, приглашенными ими гостями, лицом, осуществляющим фотовидеосъемку", - пояснили в правовом департаменте. При этом в помещении для заключения брака должно находиться не более 8 человек.
Отменена и рекомендация жителям не ездить в другие регионы, а чиновникам – в командировки в другие субъекты РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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