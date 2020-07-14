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В Заксобрании Вологодчины обсудили поправки в закон об удаленной работе
Депутаты Заксобрания Вологодской области во вторник обсудили предложения по изменению Трудового кодекса (ТК) в части организации дистанционной работы на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:08
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законодательное собрание вологодской области

В Заксобрании Вологодчины обсудили поправки в закон об удаленной работе

18:08 14.07.2020
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© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль
© Depositphotos / xload
ВОЛОГДА, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области во вторник обсудили предложения по изменению Трудового кодекса (ТК) в части организации дистанционной работы на расширенном заседании фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, сообщает пресс-служба Заксобрания.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
В заседании в Заксобрании приняли участие депутаты, представители общественности, профсоюзов, работодателей и правительства Вологодской области.
"Пандемия коронавируса обострила вопрос по дистанционной работе, с которой столкнулись многие граждане. Но при этом в Трудовом кодексе были прописаны далеко не все аспекты. И это нередко приводило к нарушению прав граждан. По оценкам, каждый четвертый россиянин, работающий на "удаленке", считает, что его права были нарушены", - отметил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Он добавил, что поправками уточняются такие определения, как "комбинированная" и "временная дистанционная работа". "Они предполагают организацию удаленной работы под контролем работодателя, либо возможность трудиться как на рабочем месте, так и, при необходимости, из дома", - подчеркнул Луценко.
Как отметил спикер регионального парламента, большая часть поправок направлена на защиту трудовых прав работников, в первую очередь, определяется время и условия перевода на дистанционную работу. Временный перевод будет возможен на основании, в том числе, и локальных актов предприятия, но только в исключительных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью населения, а также по соглашению сторон.
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"Также прописывается время, в течение которого работник должен находиться на связи с работодателем. Привлечение за пределами графика к работе будет возможно только с согласия работника, либо в исключительных случаях - без его согласия, но при этом такая работа должна быть оплачена сверхурочно, как и в офисе", - подчеркнул Луценко.
Спикер Заксобрания области добавил, что регламентируется норма об обеспечении работников необходимым оборудованием для работы удалённо. Также вводится норма о возможности компенсации работнику в том случае, если он использует личную технику.
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Законодательное Собрание Вологодской области
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