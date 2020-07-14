https://ria.ru/20200714/1574349781.html
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Похудевший на 91 килограмм австралиец поделился секретом успеха. Об этом сообщил портал Yahoo Lifestyle. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:07
2020-07-14T18:33
в мире
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9
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571120203_0:313:2048:1465_1400x0_80_0_0_698edc5c78bb15a550739f4837bea2ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости
. Похудевший на 91 килограмм австралиец
поделился секретом успеха. Об этом сообщил портал Yahoo Lifestyle
.
В свои 32 года Мэттью, работавший начальником производства на бетонном заводе, весил 181 килограмм. По его словам, причиной лишнего веса в его случае стали трудоголизм и вредные пищевые привычки. Как признается Мэттью, он очень любил сладкое, выпивал по три литра кофе со льдом в день и много курил.
Однако когда Мэттью увидел себя на фотографиях со свадьбы друзей, он решил изменить свой образ жизни.
"Не верилось, до какого состояния я себя довел", — признался австралиец.
После этого он отказался от кофе и перешел на более здоровое питание. Сейчас его любимое блюдо — стейк с грибным соусом. В сочетании с фитнесом это позволило ему за два года похудеть до 90 килограммов.
Он стал ездить на велосипеде, ходить в спортзал и заниматься плаванием. По словам самого Мэттью, важную роль также сыграла поддержка его близких.