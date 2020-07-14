Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Похудевший на 91 килограмм . Похудевший на 91 килограмм австралиец поделился секретом успеха. Об этом сообщил портал Yahoo Lifestyle

В свои 32 года Мэттью, работавший начальником производства на бетонном заводе, весил 181 килограмм. По его словам, причиной лишнего веса в его случае стали трудоголизм и вредные пищевые привычки. Как признается Мэттью, он очень любил сладкое, выпивал по три литра кофе со льдом в день и много курил.

Однако когда Мэттью увидел себя на фотографиях со свадьбы друзей, он решил изменить свой образ жизни.

"Не верилось, до какого состояния я себя довел", — признался австралиец.

После этого он отказался от кофе и перешел на более здоровое питание. Сейчас его любимое блюдо — стейк с грибным соусом. В сочетании с фитнесом это позволило ему за два года похудеть до 90 килограммов.