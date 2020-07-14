Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574349781.html
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Похудевший на 91 килограмм австралиец поделился секретом успеха. Об этом сообщил портал Yahoo Lifestyle. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:33
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571120203_0:313:2048:1465_1400x0_80_0_0_698edc5c78bb15a550739f4837bea2ae.jpg
https://ria.ru/20200708/1574066598.html
https://ria.ru/20200630/1573706960.html
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571120203_0:313:2048:1465_1400x0_80_0_0_698edc5c78bb15a550739f4837bea2ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571120203_0:559:2049:2095_1400x0_80_0_0_069a86d3e5a7e673314bccaacc2e259b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571120203_0:61:2048:2109_1400x0_80_0_0_ae6fd683b94aa7e762c63100c704e708.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире

Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения

18:07 14.07.2020 (обновлено: 18:33 14.07.2020)
8104
CC BY 2.0 / Klearchos Kapoutsis / Кофе Фраппе
Кофе Фраппе
CC BY 2.0 / Klearchos Kapoutsis /
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Похудевший на 91 килограмм австралиец поделился секретом успеха. Об этом сообщил портал Yahoo Lifestyle.
В свои 32 года Мэттью, работавший начальником производства на бетонном заводе, весил 181 килограмм. По его словам, причиной лишнего веса в его случае стали трудоголизм и вредные пищевые привычки. Как признается Мэттью, он очень любил сладкое, выпивал по три литра кофе со льдом в день и много курил.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
8 июля, 18:57Культура
Солистка Little big рассказала, как похудела на 15 килограммов
Однако когда Мэттью увидел себя на фотографиях со свадьбы друзей, он решил изменить свой образ жизни.
"Не верилось, до какого состояния я себя довел", — признался австралиец.
После этого он отказался от кофе и перешел на более здоровое питание. Сейчас его любимое блюдо — стейк с грибным соусом. В сочетании с фитнесом это позволило ему за два года похудеть до 90 килограммов.
Он стал ездить на велосипеде, ходить в спортзал и заниматься плаванием. По словам самого Мэттью, важную роль также сыграла поддержка его близких.
Картофель фри
30 июня, 20:07
Похудевший без спорта на 150 килограммов мужчина раскрыл секрет успеха
2021783311
Обсудить 9
В мире
Рекомендуем
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Полиция
В Ялте пропал семилетний мальчик
Водяной вихрь: смерч поднялся над морем в Сочи
Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Заседание суда по делу движения Новое величие
Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния