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В Абхазии вылечились все пациенты с коронавирусом
Носителей коронавируса в Абхазии не осталось, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:07
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, абхазия, в мире

В Абхазии вылечились все пациенты с коронавирусом

18:07 14.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
СУХУМ, 14 июл - РИА Новости. Носителей коронавируса в Абхазии не осталось, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.
"Четырнадцатого июля из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов (курсанты)", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден, уточняют в оперштабе.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАбхазияВ мире
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