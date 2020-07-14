https://ria.ru/20200714/1574349710.html
В Абхазии вылечились все пациенты с коронавирусом
Носителей коронавируса в Абхазии не осталось, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:07
2020-07-14T18:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_5c0a94338bba90aa9c170d85f3a1244f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_523:0:2570:2047_1400x0_80_0_0_9fbfa613d782135ff1079baa3b40826b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, абхазия, в мире
СУХУМ, 14 июл - РИА Новости.
Носителей коронавируса
в Абхазии
не осталось, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.
"Четырнадцатого июля из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов (курсанты)", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден, уточняют в оперштабе.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.