В Абхазии вылечились все пациенты с коронавирусом

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден, уточняют в оперштабе.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.