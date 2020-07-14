Международный суд ООН поддержал Катар по делу об авиаблокаде

Летом 2018 года Египет, Бахрейн и ОАЭ обратились с иском в Международный суд. Эти страны из-за политического кризиса в отношениях с Катаром запретили всем катарским самолетам пользоваться своим воздушным пространством и аэропортами. Этот же вопрос рассматривался в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО), куда обратился Катар с жалобой на соседей. Совет ИКАО согласился рассмотреть жалобу Катара. Однако, по мнению трех арабских стран, рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию ИКАО.
"Суд единогласно отвергает апелляцию Бахрейна, Египта и ОАЭ от 4 июля 2018 года по поводу решения ИКАО, принятого 29 июня 2018 года", - говорится в постановлении.
Часть ходатайства о признании юрисдикции ИКАО по данному делу недействительной также была отвергнута голосами 15 судей против одного.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня 2017 года разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В ответ на это Доха заявила, что обвинения в ее адрес вызваны завистью к ее экономическим успехам.