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Международный суд ООН поддержал Катар по делу об авиаблокаде
Международный суд ООН отклонил иск группы арабских государств по делу об авиасообщении с Катаром. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:02
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РИА Новости
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353
60
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международный суд оон, катар, оон, в мире

Международный суд ООН поддержал Катар по делу об авиаблокаде

18:02 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил иск группы арабских государств по делу об авиасообщении с Катаром.
Летом 2018 года Египет, Бахрейн и ОАЭ обратились с иском в Международный суд. Эти страны из-за политического кризиса в отношениях с Катаром запретили всем катарским самолетам пользоваться своим воздушным пространством и аэропортами. Этот же вопрос рассматривался в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО), куда обратился Катар с жалобой на соседей. Совет ИКАО согласился рассмотреть жалобу Катара. Однако, по мнению трех арабских стран, рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию ИКАО.
"Суд единогласно отвергает апелляцию Бахрейна, Египта и ОАЭ от 4 июля 2018 года по поводу решения ИКАО, принятого 29 июня 2018 года", - говорится в постановлении.
Часть ходатайства о признании юрисдикции ИКАО по данному делу недействительной также была отвергнута голосами 15 судей против одного.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня 2017 года разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В ответ на это Доха заявила, что обвинения в ее адрес вызваны завистью к ее экономическим успехам.
Небоскребы в Дохе.
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