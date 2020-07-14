https://ria.ru/20200714/1574349314.html
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу бизнесмена Василия Бойко-Великого на его арест и содержание под стражей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:02
2020-07-14T18:02
василий бойко-великий
европейский суд по правам человека
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1400x0_80_0_0_1c8e8e55df7073482072ae24433776bc.jpg
https://ria.ru/20200629/1573635825.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1400x0_80_0_0_1c8e8e55df7073482072ae24433776bc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_155:0:2886:2048_1400x0_80_0_0_3aa6aef5e65a06f0b1456fa34dba54d0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_496:0:2544:2048_1400x0_80_0_0_0501679b229edfaa525ff41a3490d068.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий бойко-великий, европейский суд по правам человека, происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу бизнесмена Василия Бойко-Великого
на его арест и содержание под стражей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.
"ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу по делу банка "Кредит Экспресс", - сказал адвокат.
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллионов рублей и 619 тысяч долларов.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.
Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.
Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы. Окончательный ущерб высчитывался исходя из курса доллара на момент преступления.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.