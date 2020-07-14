ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу бизнесмена Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу бизнесмена Василия Бойко-Великого на его арест и содержание под стражей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.

"ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу по делу банка "Кредит Экспресс", - сказал адвокат.

По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллионов рублей и 619 тысяч долларов.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.

Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.

Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы. Окончательный ущерб высчитывался исходя из курса доллара на момент преступления.