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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу бизнесмена Василия Бойко-Великого на его арест и содержание под стражей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:02
василий бойко-великий
европейский суд по правам человека
происшествия
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353
60
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василий бойко-великий, европейский суд по правам человека, происшествия

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест

18:02 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу бизнесмена Василия Бойко-Великого на его арест и содержание под стражей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.
"ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу по делу банка "Кредит Экспресс", - сказал адвокат.
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллионов рублей и 619 тысяч долларов.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.
Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.
Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы. Окончательный ущерб высчитывался исходя из курса доллара на момент преступления.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
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