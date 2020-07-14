https://ria.ru/20200714/1574348768.html
В Верхневолжье выплату на подростков предоставят повторно, автоматически
В Тверской области выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно предоставят повторно – такое решение принято на заседании региональной Бюджетной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:53
2020-07-14T17:52
тверская область
игорь руденя
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тверской области выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно предоставят повторно – такое решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, сообщает прес-служба областного правительства.
Пресс-служба уточняет, что тем, кто стал получателем первой выплаты, не нужно будет вновь подавать заявление – средства будет начислены автоматически.
Тверская область – один из немногих субъектов страны, где осуществляется такая выплата. Региональная мера введена с 1 июля этого года по инициативе губернатор области Игоря Рудени
в дополнение к федеральному пакету мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса.
По данным пресс-службы, уже поступили 5830 заявлений от жителей Тверской области на предоставление единовременной денежной выплаты на детей от 16 до 18 лет.