В Верхневолжье выплату на подростков предоставят повторно, автоматически

ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тверской области выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно предоставят повторно – такое решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, сообщает прес-служба областного правительства.

Пресс-служба уточняет, что тем, кто стал получателем первой выплаты, не нужно будет вновь подавать заявление – средства будет начислены автоматически.

Тверская область – один из немногих субъектов страны, где осуществляется такая выплата. Региональная мера введена с 1 июля этого года по инициативе губернатор области Игоря Рудени в дополнение к федеральному пакету мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса.