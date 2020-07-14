Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574348695.html
Таиланд приостановил выдачу разрешений на бескарантинный въезд
Таиланд приостановил выдачу разрешений на въезд в страну для категорий лиц, пользовавшихся исключительным правом въезда без прохождения 14-дневного... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:32
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
судан
бангкок
таиланд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_0:0:3100:1745_1400x0_80_0_0_036e7ba3084913d9226562966b3264a9.jpg
судан
бангкок
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_0:0:3100:1745_1400x0_80_0_0_036e7ba3084913d9226562966b3264a9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b96674bf30b7d2095ce665c6ac845b26.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_217:0:2265:2048_1400x0_80_0_0_8b3f5d3affb8280b3b8cbd208f51aabf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, судан, бангкок, таиланд, в мире

Таиланд приостановил выдачу разрешений на бескарантинный въезд

17:52 14.07.2020 (обновлено: 18:32 14.07.2020)
822
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на Бангкок . Архивное фото
БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Таиланд приостановил выдачу разрешений на въезд в страну для категорий лиц, пользовавшихся исключительным правом въезда без прохождения 14-дневного государственного карантина, заявил во вторник на пресс-брифинге в Доме правительства Таиланда пресс-секретарь правительственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.
"В связи с последними событиями, связанными с въездом в Таиланд инфицированных COVID-19 иностранных граждан по бескарантинной процедуре, нам приходится пересматривать ряд принятых решений относительно исключительных случаев, для которых выдаются специальные разрешения на въезд в страну без прохождения карантина", - заявил он.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Пока мы временно приостановили выдачу разрешений на бескарантинный въезд. Малый состав Центра уже принял эти изменения, они уже действуют на временной основе, а 17 июля их рассмотрит и утвердит Большой состав Центра по борьбе с коронавирусом", - добавил пресс-секретарь.

Кому и как можно въезжать в Таиланд

Границы Таиланда закрыты на въезд для иностранных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции с конца марта. С начала апреля запрещена посадка международных пассажирских авиарейсов в аэропортах страны. Ослабление ограничений, вступившее в силу 1 июля, в части въезда иностранцев только немного расширило список категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в порядке исключения. Для большинства таких категорий – членов семей граждан Таиланда, иностранцев, имеющих разрешение на работу в стране, иностранных учащихся таиландских учебных заведений, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин с полной изоляцией и проведением тестов на коронавирус в государственных карантинных центрах.
Бескарантинный въезд до настоящего времени был разрешен только лицам, прибывающим на короткий срок по приглашению правительства, экипажам воздушных судов (грузовых, вывозных и медицинских эвакуационных рейсов) и экипажам военных самолетов, прибывающим на короткий срок. 1 июля к этой категории добавили руководителей бизнеса, прибывающих на короткий срок для решения проблем на своих предприятиях, расположенных в стране. Также существовала особая привилегия для дипломатов: они могли проходить карантин на территории посольств или предназначенных для них резиденций и квартир.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска

Новые ограничения

Новые ограничения вводятся на фоне опасений, касающихся второй волны коронавирусной инфекции в Таиланде, где уже 50 дней не регистрировались заражения COVID-19 внутри страны. Эти опасения возникли из-за двух подряд случаев въезда в страну иностранных граждан, инфицированных коронавирусом, по бескарантинной процедуре. В прошлую субботу коронавирус обнаружили у прибывшей в Бангкок за сутки до этого девятилетней дочери суданского дипломата, а в понедельник подтвердилось заражение у члена экипажа самолета ВВС Египта, который уже вылетел из страны после нескольких дней в некарантинной гостинице в провинции Районг и посещения рынка и торгового центра.
"Во-первых, решено, что отныне прохождение 14-дневного карантина в своих резиденциях, разрешенное ранее дипломатам и членам их семей, заменяется обязательным государственным карантином, который прибывшие будут проходить в специально подготовленных для этого гостиницах", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусом Висануйотхин.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Во вторых, мы отменили разрешения на прибытие в страну самолетов ВВС Египта, выданные ранее на середину и конец июля", - продолжил он.
"В третьих, мы приостанавливаем действие пунктов 2, 3 и 11 приказа номер 12, регулирующего исключения из общего запрета на въезд в страну иностранных граждан. Это значит, что приостановлена выдача разрешений на кратковременный въезд для гостей правительства по спецразрешениям, по возможности приостанавливается въезд в страну дипломатов и членов их семей, приостанавливается выдача разрешений на кратковременный въезд руководителям бизнеса для решения проблем на их предприятиях", - сообщил Висануйотхин.
"Мы временно приостанавливаем въезд тех категорий иностранцев, которые могли въезжать в страну без прохождения карантина или с возможностью прохождения карантина в домашних условиях", - пояснил он.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Извинения перед народом

Висануйотхин с трибуны пресс-брифинга попросил извинения у народа Таиланда от имени правительственного центра по борьбе с коронавирусом за то, что недочеты в разработке документов, регулирующих въезд в страну иностранных граждан в период пандемии, позволили допустить временное нахождение инфицированных иностранных граждан в местах скопления людей – на рынке, в торговом центре в провинции Районг и в кондоминиуме в центральной части Бангкока.
Он также сообщил, что в провинции Районг в карантин помещены девять человек, непосредственно общавшиеся с группой египетских пилотов: это сотрудники гостиницы и водители двух минивэнов, которые везли египетский экипаж из аэропорта и в аэропорт. Также, под наблюдение взяты еще девять человек – сотрудники иммиграционной полиции и медработники, обнаружившие египетских пилотов в некарантинной гостинице и после двухчасовых переговоров с участием посольства Египта сделавших пилотам анализы на коронавирус, один из которых показал положительный результат уже после вылета экипажа из Таиланда. В результате эпидемиологического расследования найдены 1882 человека, находившиеся на рынке и в торговом центре во время их посещения египетскими пилотами, всем им предложено немедленно пройти анализы на коронавирус за счет государства.
В Бангкоке в карантин помещена семья советника-посланника посольства Судана и сотрудники посольства, непосредственно общавшиеся с заболевшей дочерью дипломата. Соседи дипломата по кондоминиуму, пользовавшиеся одним и тем же лифтом с его семьей, проходят тесты на коронавирус, рассказал Висануйотхин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
200111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыСуданБангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Посольство Украины заявило о невмешательстве в дела Сербии
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Здание Международного суда ООН в Гааге
Международный суд ООН поддержал Катар по делу об авиаблокаде
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Украинская прокуратура начала проверку после смерти медика в Донбассе
Последовательность ДНК
Генетики расшифровали полную последовательность Х-хромосомы человека
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Абхазии вылечились все пациенты с коронавирусом
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса
Панорама города Якутска
В Якутии продлили режим ограничений
Кофе Фраппе
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
Ассиметричный вантовый мост Сери Вавасан в Путраджае
В Малайзию могут полететь чартеры из России
Муми–парк в Наантали, Финляндия
В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян
Мальдивы
Мальдивы откроются для туристов с 15 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния