Таиланд приостановил выдачу разрешений на бескарантинный въезд

БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Таиланд приостановил выдачу разрешений на въезд в страну для категорий лиц, пользовавшихся исключительным правом въезда без прохождения 14-дневного государственного карантина, заявил во вторник на пресс-брифинге в Доме правительства Таиланда пресс-секретарь правительственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

"В связи с последними событиями, связанными с въездом в Таиланд инфицированных COVID-19 иностранных граждан по бескарантинной процедуре, нам приходится пересматривать ряд принятых решений относительно исключительных случаев, для которых выдаются специальные разрешения на въезд в страну без прохождения карантина", - заявил он.

"Пока мы временно приостановили выдачу разрешений на бескарантинный въезд. Малый состав Центра уже принял эти изменения, они уже действуют на временной основе, а 17 июля их рассмотрит и утвердит Большой состав Центра по борьбе с коронавирусом", - добавил пресс-секретарь.

Кому и как можно въезжать в Таиланд

Границы Таиланда закрыты на въезд для иностранных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции с конца марта. С начала апреля запрещена посадка международных пассажирских авиарейсов в аэропортах страны. Ослабление ограничений, вступившее в силу 1 июля, в части въезда иностранцев только немного расширило список категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в порядке исключения. Для большинства таких категорий – членов семей граждан Таиланда, иностранцев, имеющих разрешение на работу в стране, иностранных учащихся таиландских учебных заведений, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин с полной изоляцией и проведением тестов на коронавирус в государственных карантинных центрах.

Бескарантинный въезд до настоящего времени был разрешен только лицам, прибывающим на короткий срок по приглашению правительства, экипажам воздушных судов (грузовых, вывозных и медицинских эвакуационных рейсов) и экипажам военных самолетов, прибывающим на короткий срок. 1 июля к этой категории добавили руководителей бизнеса, прибывающих на короткий срок для решения проблем на своих предприятиях, расположенных в стране. Также существовала особая привилегия для дипломатов: они могли проходить карантин на территории посольств или предназначенных для них резиденций и квартир.

Новые ограничения

Новые ограничения вводятся на фоне опасений, касающихся второй волны коронавирусной инфекции в Таиланде, где уже 50 дней не регистрировались заражения COVID-19 внутри страны. Эти опасения возникли из-за двух подряд случаев въезда в страну иностранных граждан, инфицированных коронавирусом, по бескарантинной процедуре. В прошлую субботу коронавирус обнаружили у прибывшей в Бангкок за сутки до этого девятилетней дочери суданского дипломата, а в понедельник подтвердилось заражение у члена экипажа самолета ВВС Египта , который уже вылетел из страны после нескольких дней в некарантинной гостинице в провинции Районг и посещения рынка и торгового центра.

"Во-первых, решено, что отныне прохождение 14-дневного карантина в своих резиденциях, разрешенное ранее дипломатам и членам их семей, заменяется обязательным государственным карантином, который прибывшие будут проходить в специально подготовленных для этого гостиницах", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусом Висануйотхин.

"Во вторых, мы отменили разрешения на прибытие в страну самолетов ВВС Египта, выданные ранее на середину и конец июля", - продолжил он.

"В третьих, мы приостанавливаем действие пунктов 2, 3 и 11 приказа номер 12, регулирующего исключения из общего запрета на въезд в страну иностранных граждан. Это значит, что приостановлена выдача разрешений на кратковременный въезд для гостей правительства по спецразрешениям, по возможности приостанавливается въезд в страну дипломатов и членов их семей, приостанавливается выдача разрешений на кратковременный въезд руководителям бизнеса для решения проблем на их предприятиях", - сообщил Висануйотхин.

"Мы временно приостанавливаем въезд тех категорий иностранцев, которые могли въезжать в страну без прохождения карантина или с возможностью прохождения карантина в домашних условиях", - пояснил он.

Извинения перед народом

Висануйотхин с трибуны пресс-брифинга попросил извинения у народа Таиланда от имени правительственного центра по борьбе с коронавирусом за то, что недочеты в разработке документов, регулирующих въезд в страну иностранных граждан в период пандемии, позволили допустить временное нахождение инфицированных иностранных граждан в местах скопления людей – на рынке, в торговом центре в провинции Районг и в кондоминиуме в центральной части Бангкока.

Он также сообщил, что в провинции Районг в карантин помещены девять человек, непосредственно общавшиеся с группой египетских пилотов: это сотрудники гостиницы и водители двух минивэнов, которые везли египетский экипаж из аэропорта и в аэропорт. Также, под наблюдение взяты еще девять человек – сотрудники иммиграционной полиции и медработники, обнаружившие египетских пилотов в некарантинной гостинице и после двухчасовых переговоров с участием посольства Египта сделавших пилотам анализы на коронавирус, один из которых показал положительный результат уже после вылета экипажа из Таиланда. В результате эпидемиологического расследования найдены 1882 человека, находившиеся на рынке и в торговом центре во время их посещения египетскими пилотами, всем им предложено немедленно пройти анализы на коронавирус за счет государства.

В Бангкоке в карантин помещена семья советника-посланника посольства Судана и сотрудники посольства, непосредственно общавшиеся с заболевшей дочерью дипломата. Соседи дипломата по кондоминиуму, пользовавшиеся одним и тем же лифтом с его семьей, проходят тесты на коронавирус, рассказал Висануйотхин.