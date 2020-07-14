СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки

По его данным, Сербию и Черногорию могут исключить в связи с эпидемиологической ситуацией в этих странах. Также предлагалось убрать из списка Алжир и Марокко, однако эти североафриканские страны все-таки остались в списке, так как темпы распространения коронавируса были признаны незначительными.
Сообщается также, что окончательно список должен быть утвержден во вторник.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. В частности, рекомендовалось снимать ограничения для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Списки планируется обновлять каждые две недели.
Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза.
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