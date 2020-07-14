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СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки
Европейский союз может сократить список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, сообщило во вторник агентство... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
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СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки

17:49 14.07.2020 (обновлено: 18:30 14.07.2020)
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Европейский союз может сократить список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС.
По его данным, Сербию и Черногорию могут исключить в связи с эпидемиологической ситуацией в этих странах. Также предлагалось убрать из списка Алжир и Марокко, однако эти североафриканские страны все-таки остались в списке, так как темпы распространения коронавируса были признаны незначительными.
В то же время предложения включить в список такие страны, как ОАЭ, Иордания, Израиль и Ливия были отклонены.
Сообщается также, что окончательно список должен быть утвержден во вторник.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. В частности, рекомендовалось снимать ограничения для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
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Списки планируется обновлять каждые две недели.
Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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