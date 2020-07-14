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Украинская прокуратура начала проверку после смерти медика в Донбассе
Украинская прокуратура начала расследование после гибели военного медика в ходе эвакуации тела погибшего силовика в Донбассе, сообщил во вторник офис... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:49
2020-07-14T17:49
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая область, украина, в мире
КИЕВ, 14 июл – РИА Новости.
Украинская прокуратура начала расследование после гибели военного медика в ходе эвакуации тела погибшего силовика в Донбассе
, сообщил во вторник офис генпрокурора Украины
.
В понедельник украинские силовики заявили о гибели военного медика в Донбассе при эвакуации тела погибшего, также пострадали еще двое военных.
"Прокуратурой Донецкой области
начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны... представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
По данным пресс-службы, для эвакуации тела военного был согласован режим тишины, но боевики обстреляли медперсонал из крупнокалиберного стрелкового оружия, в результате чего погиб военный медик.
"Сейчас тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований, контролируемых государством-оккупантом, не гарантируют прекращение огня", - добавили в пресс-службе.