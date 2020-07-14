Украинская прокуратура начала проверку после смерти медика в Донбассе

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Украинская прокуратура начала расследование после гибели военного медика в ходе эвакуации тела погибшего силовика в Украинская прокуратура начала расследование после гибели военного медика в ходе эвакуации тела погибшего силовика в Донбассе , сообщил во вторник офис генпрокурора Украины

В понедельник украинские силовики заявили о гибели военного медика в Донбассе при эвакуации тела погибшего, также пострадали еще двое военных.

"Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны... представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По данным пресс-службы, для эвакуации тела военного был согласован режим тишины, но боевики обстреляли медперсонал из крупнокалиберного стрелкового оружия, в результате чего погиб военный медик.