Меняйло и Кобзев проверили качество строящегося жилья в Тулуне

ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулун проверили качество вводимого в эксплуатацию жилья для пострадавших во время летнего наводнения 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали ход строительства в Тулуне. Проверка качества вводимого в эксплуатацию жилья – главная цель их рабочей поездки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в микрорайоне Угольщиков завершено строительство трех двухэтажных домов на 66 квартир. Здесь заканчивается благоустройство прилегающей территории, ведется озеленение. При осмотре у Меняйло возникли претензии к качеству уложенного на придомовой территории асфальта, а также к отделочным работам в одной из квартир. Подрядчику поручено устранить недочеты.

Также в микрорайоне ведутся работы по устройству фундаментов шести восьмиэтажных домов почти на 500 квартир. Их планируется сдать в конце текущего года.

В микрорайоне Березовая роща введены в эксплуатацию 15 индивидуальных жилых домов. Всего под строительство здесь выделено более 200 участков.

"В целом мы видим, что та планка, которую мы для себя поставили, 155 домов ввести в эксплуатацию до конца этого года, достижима, пока все идет по графику. Но здесь для нас важно одно: пострадавшие тулунчане должны вселиться в качественное жилье", – отметил Кобзев.

Также полпред президента РФ и руководитель региона осмотрели, как идет строительство дамбы и расчистка участков русла реки Ия. Завершить работы на этом объекте планируется в конце 2020 года.