Меняйло и Кобзев проверили качество строящегося жилья в Тулуне

ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулун проверили качество вводимого в эксплуатацию жилья для пострадавших во время летнего наводнения 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали ход строительства в Тулуне. Проверка качества вводимого в эксплуатацию жилья – главная цель их рабочей поездки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в микрорайоне Угольщиков завершено строительство трех двухэтажных домов на 66 квартир. Здесь заканчивается благоустройство прилегающей территории, ведется озеленение. При осмотре у Меняйло возникли претензии к качеству уложенного на придомовой территории асфальта, а также к отделочным работам в одной из квартир. Подрядчику поручено устранить недочеты.
Также в микрорайоне ведутся работы по устройству фундаментов шести восьмиэтажных домов почти на 500 квартир. Их планируется сдать в конце текущего года.
В микрорайоне Березовая роща введены в эксплуатацию 15 индивидуальных жилых домов. Всего под строительство здесь выделено более 200 участков.
"В целом мы видим, что та планка, которую мы для себя поставили, 155 домов ввести в эксплуатацию до конца этого года, достижима, пока все идет по графику. Но здесь для нас важно одно: пострадавшие тулунчане должны вселиться в качественное жилье", – отметил Кобзев.
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Также полпред президента РФ и руководитель региона осмотрели, как идет строительство дамбы и расчистка участков русла реки Ия. Завершить работы на этом объекте планируется в конце 2020 года.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.