Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна снова перенесли

"В связи с завершением рабочего дня заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 21 июля в 13.00 (12.00 мск)", - заявила судья в ходе процесса.

Во вторник Данибекян отложила рассмотрение ходатайства защиты Кочаряна о приостановке производства по уголовному делу и его направления в Конституционный суд. Она обосновала решение тем, что в Кассационном суде пока не завершено рассмотрение жалобы защиты экс-президента на отмену Апелляционном судом прежнего решения ереванского суда о приостановке дела.