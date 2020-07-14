Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна снова перенесли

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 21 июля, сообщила во вторник судья Анна Данибекян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
"В связи с завершением рабочего дня заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 21 июля в 13.00 (12.00 мск)", - заявила судья в ходе процесса.
Во вторник Данибекян отложила рассмотрение ходатайства защиты Кочаряна о приостановке производства по уголовному делу и его направления в Конституционный суд. Она обосновала решение тем, что в Кассационном суде пока не завершено рассмотрение жалобы защиты экс-президента на отмену Апелляционном судом прежнего решения ереванского суда о приостановке дела.