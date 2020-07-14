Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574347464.html
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна снова перенесли
Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 21 июля, сообщила во вторник судья Анна Данибекян. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:33
одкб
сейран оганян
роберт кочарян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_0:5:3019:1703_1400x0_80_0_0_3a66a7f84863e39384b0a6563f140b44.jpg
https://ria.ru/20200702/1573797902.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_0:5:3019:1703_1400x0_80_0_0_3a66a7f84863e39384b0a6563f140b44.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_5:0:2734:2047_1400x0_80_0_0_b6c1ed370ac9ef0333a47fecfaa67718.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_346:0:2393:2047_1400x0_80_0_0_fcac11348c5f70ade7c109e567877804.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одкб, сейран оганян, роберт кочарян, армения, в мире

Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна снова перенесли

17:33 14.07.2020
278
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Бывший президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 21 июля, сообщила во вторник судья Анна Данибекян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
"В связи с завершением рабочего дня заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 21 июля в 13.00 (12.00 мск)", - заявила судья в ходе процесса.
Во вторник Данибекян отложила рассмотрение ходатайства защиты Кочаряна о приостановке производства по уголовному делу и его направления в Конституционный суд. Она обосновала решение тем, что в Кассационном суде пока не завершено рассмотрение жалобы защиты экс-президента на отмену Апелляционном судом прежнего решения ереванского суда о приостановке дела.
Серж Саргсян
2 июля, 15:22
Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 6 августа
100000
Обсудить 0
ОДКБСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков
Владелец парка "Тайган" прокомментировал решение суда о штрафе
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Молоток судьи
Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Армянские военные
В Армении сообщили о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Участники движения Новое величие на заседании Люблинского районного суда города Москвы
Фигурантам дела "Нового величия" убрали одну статью
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Панорама города Якутска
В Якутии продлили режим ограничений
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Украинская прокуратура начала проверку после смерти медика в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Посольство Украины заявило о невмешательстве в дела Сербии
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния