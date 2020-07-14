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Владелец парка "Тайган" прокомментировал решение суда о штрафе
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков назвал нормальным решение суда, наложившего на него штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:33
сафари-парк "тайган"
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
белогорский район
европа
происшествия
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белогорский район
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574339169_0:0:2806:1578_1400x0_80_0_0_7433544fd0bd1f3b874cbf3564fe0a70.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
сафари-парк "тайган", олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), белогорский район, европа, происшествия

Владелец парка "Тайган" прокомментировал решение суда о штрафе

17:32 14.07.2020 (обновлено: 17:33 14.07.2020)
3007
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков назвал нормальным решение суда, наложившего на него штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и добавил, что услуга "Прогулка со львами" больше предоставляться не будет.
Во вторник Белогорский районный суд Крыма признал виновным Зубкова в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оштрафовал его на 400 тысяч рублей. Ранее в СК сообщали, что туристка из Кирова Ольга Соломина в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков у здания Белогорского районного суда Республики Крым
Вчера, 15:20
Владельца парка "Тайган" оштрафовали за укушенную львом туристку
"Решение нормальное. Если учитывать обвинительный уклон нашей судебной системы, то оно наименьшее, которое могло быть. Нет даже условного срока. Исполним это решение в части оплаты штрафа", - сказал РИА Новости Зубков.
Ранее его адвокат Арман Петросян сообщил, что иски потерпевшей о возмещении морального и материального ущерба выделены в отдельное гражданское производство.
Зубков добавил, что услуга "Прогулка со львами", скорее всего, уже история. "Сотрудники парка имеют право быть на территории львов, и этого вполне достаточно", - сказал он.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
3 февраля, 10:04
В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"
2422226
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Белогорский районЕвропаПроисшествия
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