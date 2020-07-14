Владелец парка "Тайган" прокомментировал решение суда о штрафе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков назвал нормальным решение суда, наложившего на него штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и добавил, что услуга "Прогулка со львами" больше предоставляться не будет.

Во вторник Белогорский районный суд Крыма признал виновным Зубкова в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оштрафовал его на 400 тысяч рублей. Ранее в СК сообщали, что туристка из Кирова Ольга Соломина в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган" . Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.

"Решение нормальное. Если учитывать обвинительный уклон нашей судебной системы, то оно наименьшее, которое могло быть. Нет даже условного срока. Исполним это решение в части оплаты штрафа", - сказал РИА Новости Зубков.

Ранее его адвокат Арман Петросян сообщил, что иски потерпевшей о возмещении морального и материального ущерба выделены в отдельное гражданское производство.

Зубков добавил, что услуга "Прогулка со львами", скорее всего, уже история. "Сотрудники парка имеют право быть на территории львов, и этого вполне достаточно", - сказал он.