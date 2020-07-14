Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, устроившего погром на военном мемориале в Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, устроившего погром на военном мемориале в Черноголовке Московской области , сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, чье лицо скрыто капюшоном, громит мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Он ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что хулиганом оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.

"Мировой судья 151-го судебного участка Ногинского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя Ильи Новикова. По приговору суда Новикову назначено наказание в виде штрафа. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Ногинской городской прокуратуры Московской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в подмосковной прокуратуре, штраф составил 10 тысяч рублей.