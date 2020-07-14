https://ria.ru/20200714/1574347391.html
Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф
Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, устроившего погром на военном мемориале в Черноголовке Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:31
2020-07-14T18:22
черноголовка
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153327/55/1533275530_0:110:3072:1838_1400x0_80_0_0_4e7660850d39e8b8e9e68240da9cfbef.jpg
https://ria.ru/20200713/1574288320.html
3
черноголовка
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153327/55/1533275530_0:110:3072:1838_1400x0_80_0_0_4e7660850d39e8b8e9e68240da9cfbef.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153327/55/1533275530_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1ac8e979df878ae5d90e85898bc1bde7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153327/55/1533275530_238:0:2286:2048_1400x0_80_0_0_d4c25b605b6f7388afc61544e580933c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноголовка, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, устроившего погром на военном мемориале в Черноголовке Московской области
, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, чье лицо скрыто капюшоном, громит мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Он ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что хулиганом оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.
"Мировой судья 151-го судебного участка Ногинского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя Ильи Новикова. По приговору суда Новикову назначено наказание в виде штрафа. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Ногинской городской прокуратуры Московской области", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в подмосковной прокуратуре, штраф составил 10 тысяч рублей.
Кроме того, как сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК РФ по области Ольга Врадий, в ходе допроса мужчина полностью признал вину и пояснил, что на данный поступок его "подвигла" ссора с девушкой.