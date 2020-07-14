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Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф
Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, устроившего погром на военном мемориале в Черноголовке Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:22
черноголовка
московская область (подмосковье)
происшествия
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черноголовка
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
черноголовка, московская область (подмосковье), происшествия

Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф

17:31 14.07.2020 (обновлено: 18:22 14.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, устроившего погром на военном мемориале в Черноголовке Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, чье лицо скрыто капюшоном, громит мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Он ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что хулиганом оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.
"Мировой судья 151-го судебного участка Ногинского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя Ильи Новикова. По приговору суда Новикову назначено наказание в виде штрафа. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Ногинской городской прокуратуры Московской области", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в подмосковной прокуратуре, штраф составил 10 тысяч рублей.
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Кроме того, как сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК РФ по области Ольга Врадий, в ходе допроса мужчина полностью признал вину и пояснил, что на данный поступок его "подвигла" ссора с девушкой.
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ЧерноголовкаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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