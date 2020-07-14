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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Тяжелые сценарии развития ситуации с коронавирусной инфекцией остаются актуальными для Ивановской области, сказал на брифинге директор департамента... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:28
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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353
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В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:28 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Тяжелые сценарии развития ситуации с коронавирусной инфекцией остаются актуальными для Ивановской области, сказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
По состоянию на 14 июля в Ивановской области зарегистрированы 5629 случаев COVID-19, за сутки поставлены 64 диагноза. Из новых случаев: 45 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 18 человек. Один заболевший прибыл в регион из Московской области.
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В стационарах области находятся 626 человек с коронавиурсной инфекцией, в том числе на койках с кислородом – 241 человек, на аппаратах ИВЛ – 11 пациентов. Свободна для пациентов с COVID-19 сейчас 301 койка. По словам Фокина, учреждения, перепрофилированные под работу с COVID-19, продолжат работу в прежнем режиме.
"Речи о возвращении к обычному, прежнему режиму работы пока не идет. Медики готовятся к самым разным сценариям, в том числе самым тяжелым, которые пока еще актуальны в Ивановской области", – сказал Фокин.
За сутки в области выписаны 164 пациента. Всего выздоровели 3628 пациентов с подтвержденным COVID-19, умерли 59 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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