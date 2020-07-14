В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Тяжелые сценарии развития ситуации с Тяжелые сценарии развития ситуации с коронавирусной инфекцией остаются актуальными для Ивановской области , сказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

По состоянию на 14 июля в Ивановской области зарегистрированы 5629 случаев COVID-19, за сутки поставлены 64 диагноза. Из новых случаев: 45 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 18 человек. Один заболевший прибыл в регион из Московской области

В стационарах области находятся 626 человек с коронавиурсной инфекцией, в том числе на койках с кислородом – 241 человек, на аппаратах ИВЛ – 11 пациентов. Свободна для пациентов с COVID-19 сейчас 301 койка. По словам Фокина, учреждения, перепрофилированные под работу с COVID-19, продолжат работу в прежнем режиме.

"Речи о возвращении к обычному, прежнему режиму работы пока не идет. Медики готовятся к самым разным сценариям, в том числе самым тяжелым, которые пока еще актуальны в Ивановской области", – сказал Фокин.

За сутки в области выписаны 164 пациента. Всего выздоровели 3628 пациентов с подтвержденным COVID-19, умерли 59 человек.