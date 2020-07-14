В ДНР прорабатывают возможность поиска тел силовиков у поселка Зайцево

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что сейчас рассматривается возможность поиска тел украинских силовиков, якобы погибших в результате неудачной попытки приблизиться к позициям республики возле поселка Зайцево.
Ранее сообщалось, что в понедельник в результате неудачной попытки приблизиться к позициям сил ДНР в районе населенного пункта Зайцево на окраине Горловки на собственных минах подорвались бойцы диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины. Позже в военном ведомстве республики сообщили, что один из украинских силовиков погиб и был эвакуирован на территорию ДНР. В представительстве республики в СЦКК пояснили, что под видом эвакуации своего погибшего бойца силовики предприняли еще одну попытку приблизится к позициям ДНР.
"Наблюдатели ДНР зафиксировали продвижение военнослужащих вооруженных формирований Украины. Данный факт был срочно передан по оперативному каналу связи через СММ ОБСЕ, но вместо того, чтобы прекратить продвижение к нашим позициям и вернуться на свои, продвижение к нашим позициям продолжилось под прикрытием огня, который вели по наблюдательному пункту и позициям ДНР с применением различного вида вооружения, корректируя его при помощи двух БПЛА", - отметил Якубов.
Он пояснил, что позже представители Киева заявили о якобы еще погибших силовиках, а в частности, о "военном медике".
"На данный момент обсуждаются возможные и приемлемые для обеих сторон варианты эвакуации заявленных украинской стороной в СЦКК еще двух тел погибших военнослужащих вооруженных формирований Украины", - отметил Якубов.
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