Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574347061.html
В ДНР прорабатывают возможность поиска тел силовиков у поселка Зайцево
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:27
ситуация в днр и лнр
руслан якубов
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_66062cbc41f66349a77f38d780be1b10.jpg
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_66062cbc41f66349a77f38d780be1b10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928550_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c1381ea9ddfdb8bbd2f3b4d3735653bf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928550_330:0:2378:2048_1400x0_80_0_0_93641ef6931868606513fda069852912.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, руслан якубов, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР прорабатывают возможность поиска тел силовиков у поселка Зайцево

17:27 14.07.2020
2554
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что сейчас рассматривается возможность поиска тел украинских силовиков, якобы погибших в результате неудачной попытки приблизиться к позициям республики возле поселка Зайцево.
Ранее сообщалось, что в понедельник в результате неудачной попытки приблизиться к позициям сил ДНР в районе населенного пункта Зайцево на окраине Горловки на собственных минах подорвались бойцы диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины. Позже в военном ведомстве республики сообщили, что один из украинских силовиков погиб и был эвакуирован на территорию ДНР. В представительстве республики в СЦКК пояснили, что под видом эвакуации своего погибшего бойца силовики предприняли еще одну попытку приблизится к позициям ДНР.
"Наблюдатели ДНР зафиксировали продвижение военнослужащих вооруженных формирований Украины. Данный факт был срочно передан по оперативному каналу связи через СММ ОБСЕ, но вместо того, чтобы прекратить продвижение к нашим позициям и вернуться на свои, продвижение к нашим позициям продолжилось под прикрытием огня, который вели по наблюдательному пункту и позициям ДНР с применением различного вида вооружения, корректируя его при помощи двух БПЛА", - отметил Якубов.
Он пояснил, что позже представители Киева заявили о якобы еще погибших силовиках, а в частности, о "военном медике".
"На данный момент обсуждаются возможные и приемлемые для обеих сторон варианты эвакуации заявленных украинской стороной в СЦКК еще двух тел погибших военнослужащих вооруженных формирований Украины", - отметил Якубов.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
2800060
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Украинская прокуратура начала проверку после смерти медика в Донбассе
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Молоток судьи
Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Посольство Украины заявило о невмешательстве в дела Сербии
Водяной вихрь: смерч поднялся над морем в Сочи
Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков
Владелец парка "Тайган" прокомментировал решение суда о штрафе
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Врач скорой помощи
В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Заседание суда по делу движения Новое величие
Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния