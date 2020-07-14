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Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео
В море возле Сочи образовался смерч, соответствующим видео с РИА Новости поделились очевидцы. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:20
туризм
новости - туризм
сочи
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Водяной вихрь: смерч поднялся над морем в Сочи
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности смерчей над морем.
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туризм, новости - туризм, сочи, происшествия

Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео

17:26 14.07.2020 (обновлено: 19:20 14.07.2020)
7625
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В море возле Сочи образовался смерч, соответствующим видео с РИА Новости поделились очевидцы.
На кадрах можно увидеть, как в море неподалеку от берега сформировался атмосферный вихрь. При этом сложно определить, в какую сторону он движется.
Смерч
7 июля, 16:21Сказано в эфире
"Это страшнейшее явление". Вильфанд оценил шансы на смерч в России В Центральной части России предсказали появление локальных смерчей. Шансы этого оценил в интервью радио Sputnik научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Накануне ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей о возможных ливнях, грозах и смерчах. Спасателей перевели в режим повышенной готовности. В Сочи ожидается шквалистый ветер со скоростью до 22 метров в секунду.
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ТуризмНовости - ТуризмСочиПроисшествия
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