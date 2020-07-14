https://ria.ru/20200714/1574346969.html
Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео
В море возле Сочи образовался смерч, соответствующим видео с РИА Новости поделились очевидцы. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:26
2020-07-14T19:20
туризм
новости - туризм
сочи
происшествия
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сочи
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Водяной вихрь: смерч поднялся над морем в Сочи
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности смерчей над морем.
2020-07-14T17:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, происшествия